Flamengo Celebra en Río: Medio Millón de Hinchas, Incidentes y Heridos

La ciudad se llenó de pasión y euforia tras la consagración del Flamengo como campeón de la Copa Libertadores, atrayendo a más de 500.000 aficionados a las calles.

Flamengo celebró su triunfo en la Copa Libertadores con una multitudinaria movilización en las calles de Río de Janeiro. Sin embargo, la fiesta también estuvo marcada por incidentes, como saqueos y confrontaciones que dejaron a varios heridos.

Un Recorrido Triunfal por las Calles de Río

El equipo realizó su recorrido sobre un colectivo eléctrico, atravesando emblemáticas avenidas como Presidente Vargas y el Monumento a Zumbi dos Palmares. Para asegurar la seguridad del evento, se bloquearon varias calles desde la mañana.

Medio millón de hinchas acompañaron al equipo

La Fiesta Inicial y los Desbordes

La celebración comenzó justo al aterrizar el equipo y rápidamente se transformó en un espectáculo de música, entusiasmo y emoción. Sin embargo, algunos hinchas tomaron la pasión del momento al extremo, subiendo a postes y utilizando camiones municipales como plataformas.

Medidas de Seguridad por parte de la Prefectura

Para manejar la gran cantidad de público, se implementó un plan especial de seguridad que incluyó la extensión de horarios del metro, la instalación de baños químicos y puntos de asistencia médica.

Incidentes Inesperados en la Celebración

No todo salió según lo planeado, ya que durante la caravana, la réplica del trofeo se rompió parcialmente, lo que llevó a los organizadores a reparar el daño con cinta adhesiva, generando risas entre los asistentes.

Reacciones de los Jugadores en Plena Fiesta

Entre los más destacados se encontraban el colombiano Jorge Carrascal y el goleador Pedro, quien expresó: «Es un honor estar aquí con nuestra hinchada». La energía vibrante fue palpable mientras entonaban el himno junto a una multitud entusiasta.

Los jugadores interactúan con la multitud

Las Palabras de los Jugadores Que Hicieron Eco

Léo Ortiz causó sensación con una camiseta que decía: «Si tuviese que morir por Flamengo, lo haría dentro de una cancha». Asimismo, Gonzalo Plata y Matías Viña se unieron al entusiasmo popular, compartiendo cánticos y provocando la alegría de los hinchas.

Al final de la jornada, después de casi dos horas de fiesta en el centro de Río, el Flamengo dejó una promesa: repetir la celebración con un nuevo logro en el Brasileirão. El equipo espera conseguir el título en el próximo encuentro contra el Ceará.