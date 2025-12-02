Forcejeo con Seguridad por Despacho: Denuncia de ‘Manoseo’

La senadora fueguina Cristina López se vio envuelta en un tumultuoso incidente en el Senado, que culminó en denuncias y forcejeos mientras intentaba acceder a un despacho que había sido asignado, pero que generó controversia.

Un intento de acceso genera conflicto

El episodio, que tuvo lugar durante su segundo desembarco en la Cámara alta, se tornó caótico cuando López, que asumió en 2023, intentó acceder a un despacho que ocupaba el exsenador salteño Sergio Leavy. Para ello, solicitó la ayuda de un cerrajero, pero el personal de seguridad impidió su entrada, lo que desató gritos y un clima de tensión palpable.

Un llamado a la jefa del bloque

En medio del tumulto, se escuchó a López pidiendo a gritos que se comunicaran con Juliana Di Tullio, la líder de uno de los bloques kirchneristas. Mientras el personal de seguridad trataba de controlar la situación, López insistía en su intento de ingreso, lo que llevó a una denuncia penal por agresiones.

Conflicto por las oficinas del Senado

Este conflicto se originó tras una resolución firmada el 11 de septiembre por Victoria Villarruel, que demandaba a los senadores salientes devolver los despachos que ocupaban. López, que había trabajado con el anterior ocupante para que su oficina le fuera asignada, sostuvo que Villarruel cambió la cerradura y retiró su placa del despacho.

Alegaciones de agresión y denuncia penal

El incidente se complicó cuando López alegó haber sido agredida por el personal de seguridad durante el forcejeo. Su equipo de comunicación confirmó que presentó una denuncia por lesiones y agresiones sexuales, detallando que sufrió un golpe en la pierna y manoseos durante el altercado.

Los detalles de la denuncia

La denuncia de López describe las circunstancias de su agresión y menciona un hematoma en su tobillo, indicando la gravedad de los hechos. «Es un mensaje peligroso para la democracia», advirtió la senadora, señalando las implicaciones de permitir estas acciones dentro del ámbito legislativo.

Reacción ante el escándalo

La situación ha captado la atención de varios medios y ha generado reacciones en diferentes sectores políticos. Mientras tanto, los voceros de Villarruel evitaron comentar sobre posibles sanciones hacia López, alegando que existía una resolución que limitaba la autoasignación de despachos.

Un futuro incierto

La senadora López, que fue reelegida por seis años más para representar a Tierra del Fuego, se encuentra en el centro de una controversia que podría tener repercusiones en su carrera política y en la dinámica del Senado argentino.