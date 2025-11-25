Fracasó la píldora de Ozempic de Novo en ensayos para Alzheimer

Novo Nordisk detiene el avance del Alzheimer: Píldora de Ozempic no cumple expectativas

Recientes estudios sobre la versión en forma de píldora de Ozempic han revelado que no logra frenar la progresión del Alzheimer, generando inquietud en el mercado de acciones del famoso laboratorio danés.

Novo Nordisk A/S ha dado a conocer que su versión oral de Ozempic, un medicamento inicialmente utilizado para la obesidad, no ha demostrado ser efectiva en la lucha contra el Alzheimer en dos importantes ensayos. A pesar de las expectativas, los resultados de la evaluación cognitiva indican que los pacientes que tomaron el medicamento no mostraron signos de ralentización en la progresión de esta enfermedad devastadora. Como consecuencia, la empresa ha decidido cancelar la extensión de un año previamente planificada para estos estudios.

Un golpe duro para las acciones de Novo Nordisk

La noticia ha impactado severamente en el mercado, con una caída de hasta el 12,4% en las acciones de Novo en Copenhague, marcando su nivel más bajo desde julio de 2021. Este descenso ha suscitado temores entre los inversionistas sobre la competitividad futura de Novo en el sector de tratamientos para la obesidad, uno que la compañía ayudó a establecer. En lo que va del año, las acciones de Novo han visto reducido su valor a la mitad.

Perspectivas de futuro inciertas

Per Hansen, economista de inversiones en Nordnet AB, comentó sobre la situación, indicando que la posibilidad de un éxito en estos ensayos era comparable a un “boleto de lotería”, resaltando la falta de un valor real asignado por los inversionistas, aunque aún había algún tipo de esperanza.

Por su parte, las acciones de Eli Lilly & Co., competidor de Novo, también sienten el impacto previo a la apertura del mercado en Estados Unidos, mientras que Biogen Inc., otra empresa involucrada en el desarrollo de medicamentos para el Alzheimer, experimenta un aumento del 6,7% en sus operaciones.

Alzheimer: un desafío en el desarrollo farmacéutico

La enfermedad de Alzheimer representa un desafío significativo para la industria farmacéutica, caracterizándose por un deterioro cognitivo relacionado con la pérdida de memoria y cambios de personalidad. Novo había evaluado los ensayos como de alto riesgo, pero el potencial de éxito podría haber derivado en ingresos anuales adicionales de hasta 5,000 millones de dólares, según analistas de Morgan Stanley.

La exploración del potencial de la semaglutida

En un comunicado, Martin Holst Lange, director científico de Novo, aseguró que la empresa se sentía responsable de investigar las posibilidades que ofrecía la semaglutida—el nombre genérico de Ozempic. Aunque se observaron algunas mejoras fisiológicas relacionadas con el Alzheimer, estos cambios no se tradujeron en una ralentización de la enfermedad.

Ahora, Novo Nordisk enfrenta el reto de recuperar su liderazgo en el competitivo mercado de tratamientos contra la obesidad. Históricamente, cualquier indicio de que su medicamento Wegovy tuviera algún efecto en el Alzheimer le habría otorgado una ventaja competitiva frente a su rival estadounidense, Eli Lilly & Co.

La compañía había anticipado que los estudios podrían revelar una diferencia de apenas el 10% en la progresión del deterioro cognitivo. Con más de 3,500 personas involucradas que presentan Alzheimer leve, las estimaciones de Morgan Stanley señalaron una probabilidad del 75% de que estos ensayos fracasen.

La incertidumbre persiste en el mundo farmacéutico, donde la búsqueda de tratamientos efectivos contra el Alzheimer continúa siendo un objetivo complejo.