Fran Mariano denuncia que Aníbal Lotocki lo sedó y actuó a su antojo durante su cirugía facial

Su transformación fue impactante, pero el camino estuvo lleno de obstáculos. Fran Mariano comparte su historia de lucha y resiliencia tras haber atravesado más de 30 operaciones quirúrgicas.

El Viaje de Fran Mariano

Fran Mariano se hizo famoso por su conexión con Graciela Alfano y su aparición en el programa Cuestión de peso. Con una pérdida extraordinaria de 92 kilos, su vida dio un giro radical. Hoy, con 34 años, busca no solo verse mejor, sino también recuperarse de las secuelas de múltiples intervenciones.

Conflicto con Graciela Alfano

El distanciamiento entre Fran y Graciela se intensificó cuando él reveló que estaba sin trabajo. Este comentario generó malestar en la exvedette, lo que llevó a su ruptura comunicativa. Mariano, quien alguna vez fue su fan, niega querer fama a costa de nadie; solo busca sanar heridas del pasado.

Recordando Momentos de Tensión

Fran rememoró la época de su vida cuando se sentía como un “termito”, aludiendo a la relación con Alfano. Se refiere a sus experiencias pasadas como una exploración dolorosa, aseverando que sus cicatrices tienen historias profundas detrás.

Las Controversiales Cirugías de Aníbal Lotocki

Durante su travesía por la cirugía plástica, Fran experimentó complicaciones graves, las cuales lo llevaron a denunciar al cirujano Aníbal Lotocki. Asegura que sufrió un daño considerable, aún cuando la justicia dictaminó lo contrario. “Estoy lleno de cicatrices”, afirmó, recordando cómo estas heridas son un constante recordatorio de su doloroso proceso.

Impacto Psicológico y Buscando la Sanación

“No puedo estar sentado más de tres horas debido al dolor”, confesó Fran, quien está dispuesto a luchar por el reconocimiento de su sufrimiento. A pesar de la adversidad, continúa su camino hacia la aceptación personal.

Planes de Futuro y Nuevas Intervenciones

El futuro le depara más cirugías, pero en esta ocasión, centradas en eliminar cicatrices que le recuerdan su pasado doloroso. Fran también se muestra entusiasmado con una inminente operación de ojos, impulsado por su admiración hacia Barby Franco.

Un Vínculo con lo Espiritual

Poco conocido es su interés por el tarot, lo que le permitió predecir eventos importantes en la vida de celebrities, dándole así espacio en medios reconocidos como la revista CARAS.

Desafíos y Relaciones Personales

Fran contó cómo su vida se cruzó con periodistas y figuras mediáticas, desde Flor de la V hasta el polémico Tomasito Süller, revelando una complejidad que va más allá de las apariencias.