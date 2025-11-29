Francia confirma interés de Argentina por submarinos Scorpene, pero surgen complicaciones

El gobierno argentino reafirma su compromiso de adquirir tres submarinos Scorpene de fabricación francesa, buscando así revitalizar la potencia militar que perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017.

Un Proyecto Clave para la Defensa Nacional

Con una inversión estimada en 2.300 millones de dólares, la negociación para la compra de estos submarinos se ha posicionado como uno de los ejes centrales de la estrategia de defensa del país. Sin embargo, los desafíos financieros representan un obstáculo crucial en las negociaciones.

Perspectivas de Naval Group

Laurent Mourre, director de Ventas para Latinoamérica de Naval Group, ha declarado que Argentina, junto con otros países de la región que disponen de flotas obsoletas, está buscando modernizar sus capacidades defensivas. Aunque el interés del gobierno argentino por avanzar es claro, Mourre ha indicado que la operación está actualmente «estancada» debido a la falta de un acuerdo financiero formal.

La compra de submarinos enfrenta dificultades debido a la falta de financiamiento.

El Desafío del Financiamiento

La clave del éxito en este proyecto radica en obtener un crédito externo respaldado por el Estado francés. Las autoridades argentinas reconocen que, sin un préstamo garantizado por París, la adquisición no será viable. Las condiciones del crédito son esenciales, y normalmente se requiere un pago inicial del 15% del costo total para iniciar la construcción.

Aspectos Presupuestarios y Proyecciones Futuras

Dentro del plan presupuestario de Argentina, se contempla ya una autorización para contraer deuda por 2.310 millones de dólares bajo el concepto “Recuperación Submarina”. El gobierno de Javier Milei está trabajando en un esquema que mejore las condiciones crediticias y ofrezca una previsibilidad necesaria para un cronograma de construcción que se extiende a lo largo de varios años.

El presidente Javier Milei y el mandatario francés Emmanuel Macron.

Componente Geopolítico en Juego

La negociación no solo trata de un acuerdo militar, sino que también tiene implicaciones geopolíticas significativas. Naval Group tiene como objetivo fortalecer su presencia en la región, y la venta de submarinos podría estar vinculada a otras áreas de interés, como la minería en Argentina.

Visión Crítica dentro del Gobierno

A pesar del entusiasmo del presidente Milei por los submarinos Scorpene, hay debates internos enfocados en la falta de infraestructura para fabricar localmente. Aunque el Ministerio de Defensa ha descartado la fabricación en Argentina, planea recuperar capacidades técnicas mediante el mantenimiento y reparaciones de su flota.

Aprendiendo del Éxito Brasileño

El modelo de adquisición argentino se diferencia del de Brasil, que ha optado por un enfoque de transferencia tecnológica y construcción a largo plazo. Gracias a un acuerdo firmado en 2008, Brasil ha logrado desarrollar su propia industria naval y exhibe sus logros con submarinos Scorpene.

La experiencia de Brasil también ilustra la magnitud de tal inversión, que no solo promueve la defensa sino que crea miles de puestos de trabajo y desarrolla capacidades tecnológicas avanzadas.

Expectativas de Transferencia de Tecnología

Aunque la construcción de los submarinos será realizada en Francia, la Armada argentina busca que la transferencia de tecnología se realice en áreas específicas. Se espera que el astillero Tandanor recupere pericia técnica al encargarse del mantenimiento y reparaciones significativas de la flota, mientras que Naval Group proporcionará simuladores de entrenamiento desde el inicio de la operación.