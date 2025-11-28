Francia intensifica su oposición al acuerdo UE-Mercosur previo a la firma en diciembre

Este jueves, el gobierno francés reafirmó su resistencia al pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur, en un contexto de creciente tensión política y definiciones inminentes en Europa.

La oposición francesa se manifestó claramente en París con un fuerte rechazo a las negociaciones del acuerdo que involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El debate se intensifica a semanas de decisiones clave sobre este tratado, que podría remodelar el comercio internacional.

Preocupaciones por el Impacto en la Agricultura Local

Los diputados señalaron que el pacto, planeado para ser firmado a fines de 2024, podría inundar el mercado francés con productos agrícolas provenientes de Mercosur, afectando así a los agricultores locales. Este es un punto de fricción que añade complejidad a la agenda comercial europea, ya que los intereses nacionales chocan con las aspiraciones de integración comercial.

La Postura Oficial del Gobierno Francés

Durante la Asamblea Nacional, el partido La Francia Insumisa (LFI) impulsó por unanimidad una resolución que solicita al gobierno una firme oposición al tratado. El ministro para Europa, Benjamin Haddad, enfatizó que el acuerdo en su actual forma “no es aceptable”, aunque reconoció algunos avances en las cláusulas de salvaguardia.

Francia no puede vetar la propuesta por sí sola, ya que el Consejo de la Unión Europea requiere una mayoría cualificada. Sin embargo, París busca influir en el debate y retrasar su adopción, a pesar de que Bruselas espera una aprobación en diciembre.

El Viso de Lula: La Fecha de Firma Confirmada

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz «Lula» da Silva, anunció que la firma del acuerdo se programará para el 20 de diciembre, durante la reunión del G20 en Johannesburgo. «Este acuerdo será uno de los más significativos en el comercio global», afirmó el mandatario brasileño, resaltando la importancia de esta unión comercial.

El presidente Lula también dejó claro que no está negociando con Francia, sino directamente con la Unión Europea, representada por Ursula von der Leyen y António Costa.

Un Acuerdo que Podría Transformar el Comercio Mundial

La alianza entre la UE y Mercosur, si avanza como está previsto, crearía un mercado integrado de 780 millones de personas, lo que ofrecería beneficios significativos para diversas industrias. Este acuerdo, que ha estado en negociaciones durante 25 años, se encuentra en su fase más crítica.