Francia Multará a Pasajeros de Aviones por Comportamientos Perturbadores

El gobierno francés implementa nuevas regulaciones para mejorar la seguridad en sus aerolíneas, estableciendo sanciones económicas que podrían llegar a los 20,000 euros para quienes incumplan.

Para salvaguardar la seguridad aérea, Francia ha adoptado medidas más estrictas. Un nuevo decreto habilita a la autoridad de aviación civil a imponer multas de hasta 10,000 euros a pasajeros que muestren «conductas perturbadoras» durante el vuelo. En caso de reincidencia, las penalizaciones pueden ascender a 20,000 euros, e incluso se contempla la prohibición de embarque de hasta cuatro años para las infracciones más serias.

Un Problema Creciente: Conductas Inadecuadas en Aeronaves

Las conductas inapropiadas de los pasajeros están en aumento, representando una amenaza tanto para los viajeros como para la tripulación. Según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), en 2024 se reportó un incidente cada 395 vuelos. Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) documenta entre 200 y 500 eventos mensuales en el espacio aéreo europeo.

Las Nuevas Sanciones y Su Justificación

El Ministro de Transporte, Philippe Tabarot, expresó su apoyo a la nueva normativa en un mensaje en la red social X. Afirmó que «los comportamientos perturbadores no son tolerables» y resaltó la importancia de garantizar la seguridad de todos los pasajeros. La normativa, que entró en vigor el 7 de noviembre, establece un marco claro para sancionar estas conductas de manera justa y proporcional.

El decreto detalla las conductas sancionables: el uso de dispositivos electrónicos cuando se prohíbe, la obstaculización de las misiones de seguridad y la negativa a seguir instrucciones del personal a bordo.

Un Registro Centralizado para una Mejor Supervisión

Las reglas se aplican a vuelos operados por aerolíneas con licencia francesa. Se creará una base de datos administrada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que centralizará los reportes de comportamientos inapropiados. Todos los incidentes serán analizados y se ofrecerá a los pasajeros un mes para presentar sus descargos antes de que se tomen decisiones sobre sanciones.

La gravedad de la falta determinará las sanciones, con multas que pueden alcanzar los 75,000 euros y penas de prisión de hasta cinco años en los casos más severos.