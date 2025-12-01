Franco Colapinto finaliza en el 14º puesto

El piloto argentino enfrentó complicaciones en el Gran Premio de Qatar, culminando en la decimocuarta posición tras un inicio desde los boxes, lo que complicó su desempeño en la carrera.

Franco Colapinto tuvo un difícil debut en el Gran Premio de Qatar, finalizando en la decimocuarta posición con su Alpine. El piloto partió desde la zona de boxes debido a un cambio técnico realizado por su equipo, lo que lo posicionó detrás de la parrilla desde el principio.

Complicaciones en Clasificación

La jornada del viernes y sábado resultó complicada para Colapinto, quien quedó en la última posición en la sesión de clasificación, muy distante de su compañero Pierre Gasly, quien comenzó desde la décima posición.

Inicio desde el Pitlane

El cambio no permitido en el auto de Colapinto obligó al argentino a iniciar desde el pitlane, sumando otro inconveniente a su carrera. A lo largo de la competencia, el piloto luchó por mejorar su posición, pero no logró capitalizar oportunidades.

Dominio de Verstappen

La carrera fue dominada por el neerlandés Max Verstappen, quien con una estrategia inteligente y un gran manejo, se alzó con la victoria. Oscar Piastri, de McLaren, sorprendió al terminar como segundo, mientras que el español Carlos Sainz, con un Williams, completó el podio en tercera posición.

Momentos Clave de la Carrera

Desde el inicio, la competencia se mantuvo activa. Piastri, al aprovechar la tracción exterior en la largada, logró mantener la pole mientras que Verstappen supo superar a Lando Norris, colocándose rápidamente en una posición favorable.

Estrategia y Safety Car

La dinámica de la carrera cambió con la aparición del safety car tras un choque entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly, lo que llevó a Verstappen y al resto del grupo a realizar pit stops anticipados. McLaren, sin embargo, eligió mantener a Piastri y Norris en pista, apostando por establecer una ventaja que finalmente no se concretó.

El desenlace y el Campeonato

A medida que la carrera avanzaba, Verstappen logró recortar distancias y, tras el segundo cambio de neumáticos en la vuelta 32, se encaminó sin oposición hacia el triunfo. En las últimas vueltas, Norris, finalmente, superó a Antonelli en la última vuelta, culminando en la cuarta posición detrás de Sainz, mientras que Piastri, que había cedido terreno, vio cómo Verstappen se alejaba hacia la victoria.

El campeonato se torna más interesante de cara a Abu Dhabi, con Norris liderando con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y Piastri en la tercera posición con 392.