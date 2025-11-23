Franco Picardi: El Fiscal que Amenaza al Gobierno

La fiscalía federal de Franco Picardi destapa un entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno actual, desvelando una trama que hace eco en todo el país.

Franco Picardi, fiscal federal desde hace una década, ha dado un gran paso en la lucha contra la corrupción al presentar un dictamen contundente sobre actividades ilícitas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Su investigación, que ya lleva tres meses en curso, promete sacudir los cimientos del oficialismo.

Detalles de la Investigación

En un documento que abarca casi 300 páginas, Picardi expone los “acuerdos espurios” entre funcionarios de la Andis y representantes del sector privado comprometidos con la provisión de medicamentos e insumos de alto costo. Destaca que estos individuos formaron una organización delictiva que perjudicó gravemente a la administración pública y, en especial, a la población con discapacidad que depende de pensiones no contributivas y carece de otra cobertura de salud.

Detenciones y Cargos Imputados

Como resultado de sus hallazgos, Picardi solicitó al juez Sebastián Casanello la detención y el interrogatorio de una serie de implicados. Desde esta semana, varias personas, incluyendo a Miguel Ángel Calvete, identificado como director de la Andis, han comenzado a ser indagadas en los tribunales de Comodoro Py. El proceso judicial promete continuar con más detenidos hasta principios de diciembre.

Trayectoria de Franco Picardi

Picardi, quien inició su carrera judicial a los 18 años, ha ocupado diversos roles en el sistema judicial argentino. Desde su ascenso a fiscal en 2015, ha estado involucrado en causas de gran relevancia, como el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la megacausa de espionaje ilegal. Su compromiso con la justicia lo llevó también a ser vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Una Perspectiva Crítica sobre la Corrupción

En una entrevista reciente, el fiscal subrayó que la corrupción es solo una faceta de un fenómeno más amplio de criminalidad económica. Resaltó la importancia de no limitar las investigaciones a los funcionarios, sino también de abordar las redes de relaciones que facilitan estos actos delictivos.

Conexiones Sombra en el Escándalo

Entre los nombres mencionados en la causa, destaca el de Sergio Mastropietro, un personaje que conecta varios escándalos en el ámbito nacional. Operador financiero vinculado a Calvete, su historia también incluye implicaciones en narcotráfico, reflejando las ramificaciones que este caso de corrupción podría tener en la política argentina.