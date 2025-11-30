Freelancers Argentinos Optan por Stablecoins como su Forma Principal de Pago

La nueva realidad laboral en Argentina muestra un claro desinterés por la moneda local, con un notable aumento en los pagos en criptomonedas y dólares digitales. Descubre cómo este cambio está transformando el panorama del trabajo independiente en el país.

Recientes estudios indican que el 30% de los freelancers argentinos optan por recibir pagos en USDC, mientras que un 22% elige USDT y solo un 2% decide hacerlo en pesos. Esta tendencia se consolida aunque las opciones en moneda local están disponibles, reflejando un desdén general por el sistema financiero tradicional.

El auge de redes como Tron y Polygon contribuye a esta preferencia, gracias a sus menores costos y velocidades de procesamiento, siendo Polygon la que más ha crecido en el último año entre los usuarios de transacciones.

La Nueva Generación de Freelancers Argentinos

El perfil de los freelancers ha evolucionado significativamente. Hoy predominan desarrolladores, programadores y diseñadores senior, a diferencia de los perfiles más básicos que se han trasladado a plataformas alternativas. Este cambio refleja un mercado que se ha profesionalizado, funcionando a la par de estándares internacionales y priorizando la especialización.

En tiempos recientes, la procedencia de ingresos también ha cambiado. Hasta 2024, el 94% de los pagos provenían de Estados Unidos, pero hoy en día ese número se ha reducido al 88%, mientras que el porcentaje de ingresos desde Europa ha crecido al 12%. Este movimiento muestra una diversificación que responde a la creciente demanda de profesionales argentinos en el exterior.

Stablecoins: Una Solución para el Pago Corporativo

La adopción de stablecoins en pagos corporativos está en pleno crecimiento, señala Jonathan Chester, CEO de Bitwage. La integración de sistemas que permiten el uso de criptomonedas agiliza transacciones que antes eran lentas y engorrosas. Argentina podría liderar este avance, convirtiéndose en uno de los primeros países en implementar estas soluciones de forma masiva.

El acceso a operaciones en stablecoins no solo beneficia a freelancers, sino que abre nuevas posibilidades para empresas que buscan reducir costos y facilitar pagos a nivel global.

Un Nuevo Paradigma Laboral: Salarios en Dólares Digitales

La tendencia hacia el cobro en dólares digitales está en alza, evidenciada por la estabilidad que este modelo ofrece frente a la volatilidad económica local. Para muchos profesionales, recibir salarios en criptomonedas no es solo una opción, sino una necesidad práctica que permite evitar las inseguridades del sistema financiero argentino.

Cada vez más trabajadores están convirtiendo sus habilidades en ingresos directos, eludiendo intermediarios y estructuras financieras tradicionales. Esto genera un entorno laboral más autónomo, donde la flexibilidad y la previsibilidad son claves.

La transformación en las modalidades de pago, precedida por el auge de las criptomonedas, ha posicionado a Buenos Aires como un epicentro regional del talento tecnológico, impulsando a los profesionales argentinos a integrarse en un mercado global.