Fuego en una Ferrari: Crea video viral y se enfrenta a la Justicia

El famoso canal automovilístico de YouTube, WhistlinDiesel, se encuentra en el centro de la polémica nuevamente, esta vez por la detención de su creador, Cody Detwiler, relacionado con incidentes del pasado.

WhistlinDiesel, conocido por llevar vehículos al límite, ha generado una gran audiencia gracias a su contenido audaz y arriesgado. Sin embargo, uno de sus episodios más memorables involucró la destrucción de un Ferrari F8 Tributo en un entorno poco adecuado.

El Accidente en el Maizal

Hace dos años, Detwiler decidió conducir este exclusivo superdeportivo a través de una plantación de maíz seco, un terreno completamente inapropiado. Las condiciones desafiantes provocaron que el motor del Ferrari se sobrecalentara rápidamente, llevando a su incendio, lo que resultó en la pérdida total del vehículo.

Riesgos Ocultos de Llevar Vehículos al Límite

Más allá del espectáculo visual que ofrece este tipo de contenido, el incidente subraya los peligros de utilizar un vehículo diseñado para pistas en condiciones totalmente ajenas a sus especificaciones. La falta de control en áreas rurales puede resultar en incendios devastadores, afectando no solo a la propiedad ajena sino potencialmente poniendo vidas en peligro.

Un Giro Judicial Inesperado

Recientemente, la historia ha tomado un rumbo legal fascinante. Detwiler anunció en su cuenta de Instagram que había sido arrestado, con cargos relacionados con la evasión de impuestos vinculados a la compra del Ferrari que se incendió en aquel episodio.

Consecuencias Legales y Sanciones Posibles

Después de su liberación bajo fianza, el youtuber deberá presentarse ante la justicia en el condado de Williamson, Tennessee. Esta situación podría acarrear sanciones severas y antecedentes penales, complicando aún más su carrera en el mundo digital.