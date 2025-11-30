Fugado de la Policía: Atropella a dos personas mientras intentaba escapar

Un frenético intento de fuga terminó en un violento incidente en Mar del Plata, donde un delincuente atropelló a dos hombres mientras trataba de escapar de las autoridades.

La situación comenzó cuando un patrullero de la comisaría 11° reanudó la persecución de un Fiat Cronos blanco, que había abandonado el barrio Autódromo y se encontraba en la zona de Las Heras. Al notar la presencia policial, el conductor del vehículo tomó una decisión arriesgada y realizó una peligrosa maniobra marcha atrás, lo que resultó en el atropello de dos hombres que estaban cargando garrafas en un automóvil detenido cerca de la intersección de Antártida Argentina y Mario Bravo.

Momentos de Terror en la Calle

El primer impacto fue anotado por cámaras de seguridad, que documentaron cómo el auto se desplazó hacia el carril opuesto y golpeó a las víctimas con fuerza. Ambos hombres fueron arrastrados varios metros antes de soltarse del vehículo.

La Respuesta Policial

Mientras las víctimas yacían en el asfalto, el patrullero detuvo su marcha y los agentes abrieron fuego en dirección al auto que huía. A pesar de la balacera, el delincuente logró escapar del lugar.

Las consecuencias del atropello fueron graves: uno de los hombres, de 30 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Interzonal de Agudos por una ambulancia del SAME. El otro víctima optó por acudir a un centro médico por su cuenta.

Un Hallazgo Revelador

Unas horas más tarde, el Fiat Cronos fue encontrado abandonado. En su interior, los peritos hallaron munición y confirmaron un impacto de bala en una de las puertas, coincidiendo con los disparos realizados durante la persecución. La investigación del caso ha sido asignada a la fiscal Lorena Hirigoyen.

Preocupación en la Comunidad

Este no ha sido el único incidente alarmante en Mar del Plata. Recientemente, un micro de la empresa Turismo New Bus volcó en la autovía 2, cerca de General Pirán. El accidente dejó a 44 personas heridas, algunas de las cuales quedaron atrapadas y tuvieron que ser rescatadas y trasladadas a hospitales cercanos. El incendio de la actividad oficial prevista ese día también fue un consecuencia directa de esta tragedia.