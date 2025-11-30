Fugas y Cambios en el Congreso: Reconfiguran el Poder de Macri y el PRO

La reciente ola de cambios en el partido PRO, marcada por la salida de varios legisladores hacia La Libertad Avanza, ha generado un clima de incertidumbre y tensión entre sus miembros. A medida que se desmorona la unidad en la bancada amarilla, los líderes del PRO reflexionan sobre sus próximas estrategias.

Desde que La Libertad Avanza ganó notablemente en las elecciones de octubre, el PRO enfrenta una crisis interna que incluye la renuncia de varios de sus representantes a nivel nacional. La voluntad de algunos miembros, como Silvia Lospennato, de centrarse en la Legislatura porteña en lugar de seguir en la Cámara Baja, ha exacerbado la situación.

Decisiones Cruciales y Descontento Interno

Los líderes del PRO, entre ellos Patricia Bullrich y Martín Menem, se encuentran en una encrucijada tras la incorporación de nuevos legisladores de La Libertad Avanza. Muchos en el partido consideran que estos movimientos son traiciones y están considerando poner en pausa las relaciones con sus aliados libertarios. La falta de un interbloque formal ha alimentado el descontento en la bancada amarilla.

Deserciones Impactantes

Las salidas de los legisladores cordobeses, Carmen Álvarez Rivero y Belén Avico, han marcado un duro golpe para el PRO, que las había impulsado a sus actuales posiciones. En medio de esta sangría, Alejandro Bongiovanni, un liberal que ha estado evaluando su lealtad al partido, decidió cambiar de bandera tras escuchar las críticas de María Eugenia Vidal hacia el gobierno.

Cambios en la Dirección

Gisela Scaglia, presidenta del PRO en Santa Fe, optó por distanciarse del bloque amarillo, argumentando lealtad hacia el gobernador radical Maximiliano Pullaro. Esta situación no es nueva, ya que el presidente del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño, también había mantenido su cargo a nivel legislativo sin alinearse completamente con el partido.

El Movimiento de Cristian Ritondo

Ante esta crisis, Cristian Ritondo, actual jefe del bloque del PRO, ya ha comenzado a reorganizar sus filas y busca formar un interbloque con otros sectores, incluido un grupo de radicales y aliados moderados. La intención es potenciar su influencia en Diputados y mejorar las negociaciones para obtener posiciones de poder ante las nuevas dinámicas que se están formando en el Congreso.

El Futuro de Lospennato y Reorganización en la Legislatura Porteña

Silvia Lospennato, quien optó por permanecer como legisladora porteña, también enfrenta su propio desafío. Aunque se mantiene en su cargo en la Cámara baja, ha sido rechazada en sus intentos de asumir un papel más influyente en el bloque. Ritondo ha decidido ceder posiciones clave a otros, demostrando su desconfianza en los cambios que Lospennato ha estado proponiendo.

Otras Salidas y Nuevos Ingresos

Se espera que esta crisis de liderazgo continúe moldeando el futuro del PRO, incluida la salida del ministro Hernán Lombardi, que dejará su lugar a Waldo Wolff. Los próximos movimientos dentro del partido y su relación con los libertarios serán cruciales para determinar su estabilidad política en el futuro.