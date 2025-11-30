Fútbol: Reflejo de la Crisis Argentina

El reciente título inesperado otorgado a Rosario Central ha desatado una tormenta en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), levantando interrogantes sobre el manejo del poder en el fútbol nacional y sus repercusiones políticas.

En 1978, el entonces presidente de la FIFA, Joao Havelange, hizo una reveladora comparación: el fútbol abre puertas a los poderosos, contrariamente a las fluctuaciones del poder político. Este contexto resuena hoy en el ámbito de la AFA, donde la figura de Claudio «Chiqui» Tapia brilla como un faro de absolutismo.

Riesgos del Poder Absoluto en el Fútbol

El título otorgado recientemente a Rosario Central ha puesto en evidencia una relación problemática entre el poder y su ejercicio en la AFA. Hace un tiempo, Tapia se mostró desafiante, afirmando que le «quedan muchos años más» en su rol, un vaticinio que sugiere una tendencia hacia el autoritarismo.

¿Una Oportunidad para el Nuevo Gobierno?

El inicio de la gestión de Javier Milei marcó una serie de críticas hacia la AFA. La propuesta de establecer sociedades deportivas anónimas ha cobrado fuerza, impulsada por la crisis financiera que afecta a la mayoría de los clubes e impulsa la fuga de futbolistas talentosos hacia el extranjero. La selección nacional, un bastión de apoyo para Tapia, refleja el deterioro del fútbol local.

Silencio Cómplice y Desafíos Internos

La AFA enfrenta un silencio preocupante entre sus dirigentes, que a menudo optan por la inacción ante los atropellos. La valentía de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, al criticar la gestión de Tapia resalta la falta de apoyo de otros líderes en el fútbol argentino. La estrecha vinculación de Tapia con grupos cuestionables reafirma el clima de sospecha que rodea a su administración.

Una Decisión Política: El Viaje Cancelado a Washington

La reciente decisión de Milei de no asistir al sorteo de la Copa del Mundo en Washington evidencia una estrategia consciente. Su bienestar político le impide aparecer con Tapia en un evento que podría mostrar una imagen contradictoria, especialmente ante las promesas incumplidas de acuerdos comerciales.

Conflictos Internos y Tensiones en el Gobierno

El ambiente de divisiones dentro del gobierno también ha salido a relucir con recientes enfrentamientos en el Senado. Patricia Bullrich y Victoria Villarruel han protagonizado un intercambio de acusaciones, mientras se dibuja un conflicto cada vez más evidente entre Milei y Villarruel, que amenaza la cohesión del actual gobierno.

Un ojo en la Justicia: La Causa de los Cuadernos

La justicia también se encuentra en el centro de la atención, ya que el juicio relacionado con los cuadernos de la corrupción ha expuesto la debilidad de la agenda judicial. Las declaraciones de los arrepentidos y las pruebas presentadas por la fiscalía siguen poniendo en jaque la imagen pública de figuras políticas, incluidas aquellas en la esfera del fútbol.