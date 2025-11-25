Fútbol y feriados superan a la TV abierta

La televisión en Argentina enfrenta un panorama desalentador. A pesar de intentar novedades, la audiencia sigue sin reaccionar, y los ratings revelan una caída preocupante.

MasterChef Celebrity: Un Caos Musical en la Galería

Este lunes, MasterChef Celebrity volvió a liderar la sintonía, con un promedio de 10,8 puntos. A pesar de la introducción de un set de karaoke a cargo de Ariel Puchetta, la idea no cumplió con las expectativas. Los concursantes se vieron desbordados entre las cocinas, creando un espectáculo caótico lleno de desarreglos y platos quemados.

Premios y Eliminaciones: La Dinámica del Reality

Maxi López y Cachete Sierra fueron los grandes ganadores del episodio, llevándose las medallas de oro y plata. Sin embargo, Sofía Martínez fue la desafortunada que recibió el delantal negro, asegurando su lugar en la próxima gala de eliminación.

El Resto de la Competencia: Números Bajos

En el segundo lugar se posicionó Pasapalabra, presentado por Iván de Pineda, que alcanzó apenas 7,4 puntos. MasterChef Celebrity tuvo una segunda parte que logró 7,1 puntos, pero no fue suficiente para mejorar el encendido general de la franja horaria.

Datas sobre el Rating del Lunes

El Top Five del día se completó con El noticiero de la gente que marcó 6,1 puntos y Telefe noticias que finalizó con 5,8 puntos. Las cifras, en general, fueron alarmantemente bajas, a tal punto que ni las telenovelas turcas lograron ingresar a la lista.

Otros Programas y sus Rendimientos

El programa Buenas noches familia de Guido Kaczka se mantuvo en el liderato de El Trece con solo 5 puntos, y el late night show de Mario Pergolini se empató en 3,9 puntos con Mediodía noticias.

Factores que Afectan el Rating

El encendido del público se vio afectado por los dos partidos nocturnos correspondientes a los octavos de final del torneo local de fútbol, donde clasificaron Racing y Gimnasia Esgrima La Plata. Además, el feriado del fin de semana XXL contribuyó a la disminución en el consumo de televisión.

La Distribución de Audiencia por Canales

En la jornada, Telefe se destacó como el canal más visto, con un promedio de 6,1 puntos, seguido por El Trece con 3,4 puntos. América también superó a Elnueve con 1,5 frente a 1,4 puntos.

Un Resurgimiento de Nuevas Mediciones

Las emisoras Net TV y Bravo, que habían quedado fuera del radar de mediciones desde julio, reingresaron en octubre. En Net, se destacó el ciclo Cine Net con 0,4 puntos, mientras que en Bravo lo hizo Destilando amor con 0,3 puntos.

Expectativas para el Martes

Este martes, MasterChef Celebrity presentará la tan esperada gala de Última Chance, un episodio decisivo donde solo uno logrará escapar a la eliminación, mientras que los demás enfrentarán un nuevo desafío.