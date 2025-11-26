Futbolista Diego García condenado por violación.

El futbolista Diego García enfrenta una dura condena tras ser hallado culpable de abuso sexual agravado en un contexto de violencia de género. La decisión del juez Ezequiel Medrano ha impactado al mundo del deporte y a la sociedad en general.

En un fallo contundente, el Tribunal Oral y Criminal V de La Plata sentenció a García a seis años y ocho meses de prisión domiciliaria, tras ser acusado de “abuso sexual agravado por mediar acceso carnal en contexto de violencia de género”. Este caso resalta la seriedad con la que se abordan los delitos de violencia de género en el país.

Detalles del Caso y la Condena

Fuentes judiciales afirman que García, al no tener antecedentes penales, probablemente cumplirá su pena en prisión domiciliaria. Durante la audiencia, el deportista reaccionó de manera alarmante al escuchar la condena, llegando a desmayarse y requiriendo asistencia médica inmediata.

Reacciones de la Parte Acusadora

El fiscal a cargo, Domsky, junto al abogado de la víctima, Marcelo Peña, fue fundamental en la presentación del caso. Peña, tras conocer la condena, manifestó su determinación de apelar el beneficio de prisión domiciliaria. “Como particular damnificado, impugnaremos esta decisión, ya que consideramos inaceptable que se otorguen privilegios en un caso tan grave”, afirmó.

Implicaciones para el Futbolista

La condena de García trae consigo una serie de consecuencias tanto legales como profesionales. Además de la pena de prisión, su carrera futbolística se ve seriamente amenazada, generando un debate sobre la responsabilidad de los deportistas en situaciones de violencia.