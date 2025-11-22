Gabriela Cabezón Cámara se lleva el National Book Award con su última novela

Gabriela Cabezón Cámara Brilla en los National Book Awards: Un Reconocimiento a su Talento Literario

La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara ha sido galardonada con el premio a la mejor literatura traducida en la 76ª edición de los National Book Awards, celebrados en Estados Unidos. Su novela "Las niñas de naranjel" (Random House, 2023) ha capturado la atención del jurado, y el reconocimiento también se extiende a su traductora, Robin Myers. Ambas compartirán un premio de 10,000 dólares, un logro que refleja su impacto en el mundo literario de habla inglesa.

Un Récord de Premios para «Las Niñas de Naranjel»

Antes de ser traducida y publicada como "We are Green and Trembling" por New Directions, la novela ya había sido reconocida con varios galardones, incluyendo el Premio Fundación Medifé Filba de Novela, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria del Libro de Guadalajara, y el prestigioso Premio Ciutat de Barcelona de Literatura en Lengua Castellana.

Defendiendo la Cultura Frente a la Adversidad

En sus discursos de agradecimiento, Cabezón Cámara ha abordado la crisis que enfrenta la cultura y la libertad de expresión. Al recibir el Premio Perfil en 2022, destacó la importancia de premiar el talento en un tiempo de oscuridad, donde la cultura y el periodismo son cada vez más cuestionados. En Nueva York, al aceptar el National Book Award, afirmó: "Voy a hablar en español porque sé que a algunos fascistas no les gusta".

Un Mensaje para el Mundo Literario

El ambiente literario está plagado de cuestionamientos sobre la censura y las limitaciones impuestas a libros y autores. La disparidad que vive la literatura en distintos países se hace evidente, y Cabezón Cámara cuestionó cómo la traducción de "Las niñas de naranjel" podría ser recibida en un entorno que a menudo se opone a las voces disidentes.

Explorando la Identidad y la Memoria Histórica

En su novela, Cabezón Cámara juega con temas de identidad, reflejando la confluencia de voces a través de personajes que desafían las normas. La historia de Catalina de Erauso, la monja alférez, se convierte en un espejo donde se muestran los efectos de la colonización y la brutalidad que la acompaña. La prosa de la autora evoca un profundo análisis sobre la memoria y la resistencia frente a la opresión.

Una Prosa Poética que Impacta

Fragmentos emotivos de la novela abordan la fugacidad de la existencia y las profundas preguntas sobre el entendimiento humano. Con imágenes vívidas, Cabezón Cámara desafía al lector a reflexionar sobre la vida, la muerte y el papel del lenguaje en nuestras experiencias.

Conexiones Literarias y Reflexiones Críticas

El eco de otros grandes autores argentinos se asoma en su obra, ampliando las fronteras de la literatura latinoamericana y reflexionando sobre temas universales. A medida que su obra se difunde internacionalmente, el impacto de "Las niñas de naranjel" promete resonar en diversos contextos, invitando a un diálogo necesario sobre el poder de la literatura.

La obra de Gabriela Cabezón Cámara continúa atrayendo la atención del público y la crítica, estableciendo su lugar en el panorama literario global a través de su audaz enfoque y su lenguaje poético.