Galperin ironiza sobre la comparación entre Mercado Pago y Nubank

El cofundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, comparte su perspectiva sobre Nubank y el crecimiento sostenido de su plataforma en un reciente encuentro con la revista brasileira Exame.

Durante una fascinante entrevista, Marcos Galperin, cofundador de Mercado Libre, no dejó de sorprender con su ironía al ser consultado sobre Nubank, el banco digital brasileño. En compañía de Ariel Szarfsztejn, quien asumirá como nuevo CEO, ambos discutieron el futuro de la compañía y su compromiso con la región.

Un Comentario Irónico que Generó Reacciones

En la charla, Galperin mostró su carácter humorístico al ser cuestionado sobre Nubank, respondiendo de manera provocativa: “¿Qué es Nubank? No sé…”. Este comentario dejó claro que la competencia entre empresas no siempre requiere seriedad.

La Visión Ambiciosa de Mercado Libre

Szarfsztejn, quien se prepara para liderar la compañía, expresó su fuerte compromiso: “Seremos los proveedores de servicios financieros más relevantes de América Latina”. Resaltó que Mercado Pago no será una unidad aislada, sino un elemento fundamental del ecosistema de Mercado Libre, donde ambas partes se potencian mutuamente.

Un Futuro Enfocado en la Región

Al ser consultado sobre planes de expansión fuera de América Latina, Szarfsztejn fue categórico: “Nuestra misión es transformar la vida de los latinoamericanos, lo que hace innecesaria la búsqueda de oportunidades en otras regiones”.

Resiliencia y Adaptabilidad

Galperin destacó que 130 millones de usuarios eligen Mercado Libre cada mes, brindando a la empresa una defensa especial ante las fluctuaciones económicas de la región. Valoró la resiliencia de la compañía y su capacidad de operar incluso en contextos desafiantes, como en Venezuela.

Lecciones Aprendidas y Oportunidades Futuras

Otros mercados, como el chileno, fueron mencionados como ejemplo de perseverancia. “Perdimos dinero hasta 2019, pero después de la pandemia, nuestro crecimiento se multiplicó por siete”, compartió Galperin. La empresa ha apostado a largo plazo, independientemente de los cambios regulatorios.

Mercado Libre: Un Gigante Regional

Fundada en Argentina y con una sólida presencia en toda América Latina, Mercado Libre se posiciona como la empresa más valiosa de la región, con una capitalización de u$s105.240 millones, superando a gigantes como Petrobras.

En comparación, Nu Holdings, parent company de Nubank, alcanza un valor de mercado de u$s84.600 millones, consolidándose también como un actor clave en el sector financiero en la región.