Galperín y Szarfsztejn: Detalles del Cambio de CEO en Mercado Libre

El 31 de diciembre de 2025, Ariel Szarfsztejn asumirá el cargo de CEO de Mercado Libre mientras que Marcos Galperin tomará el rol de Presidente Ejecutivo. Este traspaso es clave en la evolución de la plataforma de comercio electrónico más importante de Latinoamérica.

A medida que se aproxima el final del 2025, Mercado Libre se prepara para un importante cambio en su dirección. En una reciente entrevista con el medio brasileño Exame, el actual CEO, Marcos Galperin, y su sucesor, Ariel Szarfsztejn, discutieron sobre esta transición en un ambiente cargado de retos.

Desde el 1 de enero de 2026, Galperin pasará a ser Presidente Ejecutivo, un movimiento que se gestó tras su reflexión sobre cómo la empresa debería operar de manera independiente de su fundador. «Una compañía debe ser capaz de funcionar sin mí», afirmó, reconociendo la necesidad de preparar a la empresa para un futuro donde el liderazgo se renueve sin problemas.

Ariel Szarfsztejn: El nuevo CEO de la era 2026

Szarfsztejn, quien ha sido parte del equipo directivo junior, se prepara para liderar en un contexto complejo. Durante la entrevista, remarcó que el traspaso de responsabilidades fue diseñado para ser ágil: «Los roles están claros y estamos aprendiendo a trabajar juntos en nuestra nueva dinámica».

Retos en el Mercado de Ecommerce

El nuevo CEO encontrará una industria altamente competitiva. En Argentina, Mercado Libre enfrenta la entrada de gigantes como Shein y Temu, que han revolucionado las importaciones. Además, su expansión en Brasil y México ha presionado los márgenes de rentabilidad, mientras que en noviembre de 2025, el valor de sus acciones cayó más de un 20%, mostrando la difícil situación del mercado.

Visión para el Futuro

En medio de estos desafíos, Szarfsztejn tiene grandes planes. Su visión es convertir a Mercado Libre en el principal proveedor de servicios financieros digitales en la región. «En Latinoamérica hay un gran potencial para expandir tanto el comercio electrónico como los servicios financieros», afirmó, subrayando que aún son muchas las personas que no cuentan con acceso a Mercado Envíos o Mercado Pago.

Uno de sus mayores retos será transformar Mercado Pago en una plataforma financiera más integral. Szarfsztejn mencionó que la complementariedad entre Mercado Libre y Mercado Pago es crucial: «No podemos ver a una sin la otra. Juntas, somos más fuertes».

La Inteligencia Artificial como Pilar Estratégico

La integración de tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, será vital en su gestión. Szarfsztejn se define como un «tecno-optimista», destacando que todos los desarrolladores de la empresa están utilizando estas herramientas para mejorar la experiencia del usuario y servicios ofrecidos.

«Nuestro enfoque es ser dueños de nuestras soluciones tecnológicas. Esa es la clave para lograr el mejor resultado», concluyó Szarfsztejn, dejando claro que la innovación será el camino hacia el crecimiento sostenible de Mercado Libre.