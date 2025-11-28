Ganadores de los Premios: Lista Actualizada en Tiempo Real

Este jueves se celebra la esperada entrega de los Martín Fierro de cable 2025, un acontecimiento que reconocerá lo mejor del periodismo argentino. La ceremonia, que se transmite en vivo por C5N, promete sorpresas y momentos emocionantes para todos los televidentes.

Un Encuentro Brillante en Buenos Aires

La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía de Argentina (APTRA), tiene lugar en el Goldencenter de Parque Norte, donde se congregan los principales rostros del cable argentino. La noche es conducida por los carismáticos Lizy Tagliani y Juan Di Natale, quienes prometen una velada inolvidable.

La Alfombra Roja y el Comienzo Espectacular

Previo a la entrega de premios, los talentos del medio recorrieron la alfombra roja, presentada por Barbie Simmons y Pía Shaw. La ceremonia oficial comenzó a las 21:19, seguida de un clip especial que, aunque realizado con Inteligencia Artificial, ofreció un toque cinematográfico al presentar a un gaucho en su travesía hacia la ciudad.

Competencias y Nominaciones

Con 22 nominaciones, TN se posiciona como el canal con más posibilidades de ganar esta noche, seguido por LN+ con 13 y A24 con 11. Las 35 categorías en disputa aseguran una competencia reñida entre los mejores del cable argentino.

Palabras del Presidente de APTRA

Apenas comenzada la gala, el presidente de APTRA, Luis Ventura, tomó la palabra para dar la bienvenida a los asistentes. En su discurso, Ventura reflexionó sobre el valor de estos premios, que han visto un aumento en su frecuencia y, a la vez, una caída en su prestigio.

Los Nominados a Mejor Entrevista

A las 21:25, se reveló el primer galardón de la noche: el premio a la categoría de “Mejor Entrevista”. Los nominados eran:

+Caras (Héctor Maugeri – Caras TV)

(Héctor Maugeri – Caras TV) El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)

(Fernando Felice – A24) Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

(Discovery Channel) La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

(Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine) Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

(Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV) Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)

Informaciones Adicionales y Descripciones de Categorías

Algunas categorías que se premiarán durante la noche incluyen: