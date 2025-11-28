Ganadores del Martín Fierro de Oro 2025: ¡Descúbrelos aquí!

Gustavo Sylvestre Brilla en los Martín Fierro de Cable 2025
La noche de los Martín Fierro de Cable 2025 se iluminó con la destacada presencia de Gustavo “El Gato” Sylvestre, quien se alzó con el máximo galardón de la gala, el Martín Fierro de Oro.
En una ceremonia llena de emoción, +CARAS, el reconocido programa conducido por Héctor Maugeri, se llevó el premio al mejor programa de entrevistas, superando a relevantes competidores como DeporTV textual y Entrevistas de Luis Novaresio.
Una Celebración Cargada de Expectativas
El evento, que tuvo lugar en Goldencenter y fue conducido por Lizy Tagliani y Juan Di Natale, fue transmitido en exclusiva por C5N. La alfombra roja estuvo repleta de figuras del medio, y el clima de tensión política entre las distintas señales de noticias se hizo palpable.
Destacando el Talento Periodístico
Entre los momentos más esperados de la noche, las categorías de mayor relevancia incluyeron Labor Periodística y Programa Periodístico. Sylvestre compitió con renombrados colegas como Eduardo Feinmann, Carlos Pagni y Nelson Castro.
Listado de Ganadores de los Premios Martín Fierro de Cable 2025
Martín Fierro de Oro: Gustavo Sylvestre – C5N
Producción Integral: C5N
Conducción Masculina: Jonatan Viale – TN
Servicio Informativo: C5N
Noticiero Deportivo: Sportscenter – ESPN
Musical: La Viola – TN
Interés General Diario: Duro de domar – C5N
Programa de Servicios: Transición 2030 – A24
Columnista Político: Iván Schargrodsky – C5N / Daniel Bilotta – LN+
Rural: TN Campo – TN
Periodístico: Argenzuela – C5N
Cultural y Educativo: Los 7 locos – Canal de la Ciudad
Conducción Femenina: Débora Plager – LN+
Periodístico Deportivo: TN Deportivo – TN
Turismo y Tiempo Libre: El turismo y la hospitalidad – Canal 26
Producción General: Nicolás Bocache – C5N
Labor Periodística Femenina: Rosario Ayerdi – C5N
Periodista de Judiciales: Rodolfo “Fito” Baqué – A24 / Rodrigo Alegre – TN
Deportes Extremos: Winter News – ESPN/Disney
Labor Periodística Masculina: Gustavo Sylvestre – C5N
Columnista Económico: Rosalía Costantino – C5N
Revelación: Ornella Flench – Ciudad Magazine
Magazine: Chiche 2024 – Crónica TV
Panelista: Santiago Cúneo
Jazz, Tango y Folclore: Fiesta Gaucha – América Sports
Labor Periodística Deportiva: Gustavo Grabia – Presión Alta de TyC Sports
Interés General Semanal: GPS – A24
Cronista: Manu Jove – TN
Noticiero: TN de Noche con Franco Mercuriali, conductor de Radio Rivadavia
Económico: Comunidad de Negocios – LN+
Deportivo: Última vuelta – DeporTV
Arte, Moda y Tendencia: La jaula de la moda – Ciudad Magazine
Documental: Menem Junior, la muerte del hijo del Presidente – Discovery Channel
Temas Médicos: El secreto mejor guardado – A24
Mejor Programa de Entrevistas: +Caras de Caras TV