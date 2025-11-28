Ganadores del Martín Fierro de Oro 2025: ¡Descúbrelos aquí!

La noche de los Martín Fierro de Cable 2025 se iluminó con la destacada presencia de Gustavo “El Gato” Sylvestre, quien se alzó con el máximo galardón de la gala, el Martín Fierro de Oro.

En una ceremonia llena de emoción, +CARAS, el reconocido programa conducido por Héctor Maugeri, se llevó el premio al mejor programa de entrevistas, superando a relevantes competidores como DeporTV textual y Entrevistas de Luis Novaresio.

Una Celebración Cargada de Expectativas

El evento, que tuvo lugar en Goldencenter y fue conducido por Lizy Tagliani y Juan Di Natale, fue transmitido en exclusiva por C5N. La alfombra roja estuvo repleta de figuras del medio, y el clima de tensión política entre las distintas señales de noticias se hizo palpable.

Destacando el Talento Periodístico

Entre los momentos más esperados de la noche, las categorías de mayor relevancia incluyeron Labor Periodística y Programa Periodístico. Sylvestre compitió con renombrados colegas como Eduardo Feinmann, Carlos Pagni y Nelson Castro.

Listado de Ganadores de los Premios Martín Fierro de Cable 2025

Martín Fierro de Oro: Gustavo Sylvestre – C5N

Producción Integral: C5N

Conducción Masculina: Jonatan Viale – TN

Servicio Informativo: C5N

Noticiero Deportivo: Sportscenter – ESPN

Musical: La Viola – TN

Interés General Diario: Duro de domar – C5N

Programa de Servicios: Transición 2030 – A24

Columnista Político: Iván Schargrodsky – C5N / Daniel Bilotta – LN+

Rural: TN Campo – TN

Periodístico: Argenzuela – C5N

Cultural y Educativo: Los 7 locos – Canal de la Ciudad

Conducción Femenina: Débora Plager – LN+

Periodístico Deportivo: TN Deportivo – TN

Turismo y Tiempo Libre: El turismo y la hospitalidad – Canal 26

Producción General: Nicolás Bocache – C5N

Labor Periodística Femenina: Rosario Ayerdi – C5N

Periodista de Judiciales: Rodolfo “Fito” Baqué – A24 / Rodrigo Alegre – TN

Deportes Extremos: Winter News – ESPN/Disney

Labor Periodística Masculina: Gustavo Sylvestre – C5N

Columnista Económico: Rosalía Costantino – C5N

Revelación: Ornella Flench – Ciudad Magazine

Magazine: Chiche 2024 – Crónica TV

Panelista: Santiago Cúneo

Jazz, Tango y Folclore: Fiesta Gaucha – América Sports

Labor Periodística Deportiva: Gustavo Grabia – Presión Alta de TyC Sports

Interés General Semanal: GPS – A24

Cronista: Manu Jove – TN

Noticiero: TN de Noche con Franco Mercuriali, conductor de Radio Rivadavia

Económico: Comunidad de Negocios – LN+

Deportivo: Última vuelta – DeporTV

Arte, Moda y Tendencia: La jaula de la moda – Ciudad Magazine

Documental: Menem Junior, la muerte del hijo del Presidente – Discovery Channel

Temas Médicos: El secreto mejor guardado – A24

Mejor Programa de Entrevistas: +Caras de Caras TV