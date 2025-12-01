Gatos: Nuestros Compañeros Más Tarde de lo Creído y Todos de la Misma Especie

Investigaciones recientes revelan que la relación entre humanos y gatos iniciaron hace apenas unos miles de años, en lugar de los 10 mil que se pensaba anteriormente. Un hallazgo que podría cambiar tu percepción sobre estos adorables felinos.

Los gatos, conocidos por su naturaleza independiente, tomaron su tiempo para acercarse a los humanos.

Un estudio reciente sugiere que la transición de salvajes a compañeros decidió forjarse en el norte de África y no en el Levante, como se pensaba previamente.

Evidencia Reveladora sobre la Domesticación

El análisis de huesos encontrados en sitios arqueológicos ha permitido a los científicos como el profesor Greger Larson de la Universidad de Oxford, afirmar que la relación con los gatos comenzó hace solo entre 3,500 y 4,000 años.

«Lo que creíamos que había ocurrido hace 10,000 años, se ha acortado significativamente», señala Larson.

Un Viaje a Través del Tiempo y el Espacio

Todos los gatos domésticos (Felis catus) provienen del gato montés africano. La investigación ha logrado rastrear su pasado a través de ADN de huesos hallados en diferentes regiones, incluyendo Europa y Anatolia.

Los datos muestran que la domesticación no inició junto a la agricultura en el Levante, sino en Egipto, coincidiendo con la veneración que esta civilización tenía hacia los felinos.

Los Gatos en la Antigüedad Egipcia

Esta antigua cultura no solo los consideró como mascotas, sino que también los incluyó en su arte y rituales, preservándolos incluso como momias.

Con el tiempo, los gatos se convirtieron en compañeros en los barcos, siendo valorados por su capacidad para controlar plagas.

Un Giro Curioso: Los Gatos Leopardo

Los gatos leopardo, una especie salvaje, también jugaron un papel interesante en la historia de la convivencia humana y animal en China, coexistiendo con personas durante aproximadamente 3,500 años.

Como apunta la profesora Shu-Jin Luo de la Universidad de Pekín, esta interacción era «comensal», permitiendo que ambos se beneficiaran mutuamente.

Gato Leopardo: Un Familiar Lejano

A pesar de su cercanía, los gatos leopardo no fueron domesticados y aún habitan libremente en Asia. Sin embargo, su cruce con gatos domésticos dio lugar a la popular raza bengalí, reconocida desde la década de 1980.