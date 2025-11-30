George Clooney y el documental de Lali, los estrenos imperdibles de la semana en streaming

El último mes del año trae una emocionante variedad de estrenos en plataformas de streaming que prometen captar la atención de todos. Desde dramas conmovedores hasta historias intrigantes, aquí te contamos qué puedes esperar entre el 1 y el 7 de diciembre.

Emocionantes Estrenos de la Semana

El juego de Gracie Darling – Disponible desde el lunes en Netflix

Una niña desaparecida, un misterio sin resolver durante una sesión de espiritismo y un juego inquietante son la esencia de esta miniserie australiana creada por Miranda Nation, conocida por su trabajo en Macbeth. Protagonizada por Harriet Walter, Morgana O’Reilly y Dan Spielman, promete mantenerte en vilo.

La historia de amor – Estreno el miércoles en Mubi

Esta cautivadora producción española examina las relaciones a través de los inolvidables recuerdos de varias noches de Año Nuevo. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, la serie se presentó en el Festival de Cine de Venecia el año pasado, capturando la atención de la crítica y el público.

Segunda Temporada de la serie de un profesor – Llega el miércoles a Disney+

El regreso de un profesor de inglés que se enfrenta a dilemas morales en una escuela de Austin, Texas. Creada por Brian Jordan Alvarez y protagonizada por un talentoso elenco que incluye a Stephanie Koenig y Enrico Colantoni, esta serie promete más situaciones inesperadas.

Masacre en Colombia – Estrena el jueves en Netflix

Un drama impactante que aborda la violencia y el trauma a través de un hecho histórico: la masacre perpetrada por Campo Elías Delgado en Bogotá. Con Andrés Parra en el papel principal, los directores Carlos Moreno y Claudia Pedraza ofrecen una mirada poderosa y conmovedora a este suceso trágico.

Una divertida comedia – Estrena el viernes en Netflix

La nueva película de Noah Baumbach sigue a una estrella de cine y su manager en un viaje a Europa. Con un elenco estelar que incluye a George Clooney y Adam Sandler, esta comedia escrita por Baumbach y Emily Mortimer promete momentos entrañables y reflexivos.

Lali: La que le gana al tiempo – Disponible desde el jueves en Netflix

Explora la vida y carrera de Lali Espósito, quien regresa al escenario tras varios años. Este documental dirigido por Lautaro Espósito, primo de la artista, ofrece un vistazo profundo a su viaje hacia el estrellato internacional.

Un maestro poco convencional – Estreno el martes en Prime Video

Ambientada en los años 70, esta comedia dramática dirigida por Alexander Payne sigue las peripecias de Paul Hunham, un profesor que debe encargarse de los estudiantes solitarios durante la Navidad. Protagonizada por Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph y Dominic Sessa, ha sido galardonada como una de las mejores películas de 2023.