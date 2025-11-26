Gerardo Martínez se une al Consejo de Mayo para discutir la reforma laboral, sin conocer el proyecto oficial

El Consejo de Mayo se reúne este miércoles por última vez, generando expectativas en torno a la posición que llevará el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, en un encuentro crucial para el futuro del trabajo en Argentina. Sin embargo, la falta de detalles sobre la reforma laboral planteada por el Gobierno añade incertidumbre al panorama.

El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, se encuentra en consulta con sus pares en la antesala de la última reunión del Consejo de Mayo, programada para este miércoles. La agenda incluye la discusión sobre la reforma laboral, aunque Martínez llega sin tener claros los lineamientos que el Gobierno tiene en mente.

Confusión y Falta de Información

A pesar del compromiso del Gobierno de enviar borradores de los proyectos a los consejeros antes del fin de semana, fuentes cercanas confirmaron que no se recibió ninguna documentación. Así, Martínez participará de la reunión con un panorama poco claro sobre las reformas que se pretenden impulsar.

Posibles Cambios en la Legislación Laboral

Entre los rumores que circulan, se menciona una posible extensión de la jornada laboral, la implementación de negociaciones colectivas a nivel empresarial y la eliminación de la ultraactividad de convenios, entre otros cambios significativos. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas medidas ha sido oficializada.

La CGT y su Posición Crítica

La CGT se ha mantenido cautelosa, enfatizando su rechazo a cualquier modificación que considere «regresiva» de los derechos laborales. El nuevo co-titular de la CGT, Jorge Solá, ha señalado que la discusión sobre la reforma laborar se desarrolla «entre trascendidos», sin involucrar a los actores clave del sistema laboral: trabajadores y empleadores.

El Debut de Manuel Adorni en la Coordinación

En esta reunión histórica, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, hará su debut al coordinar el encuentro. Este Consejo fue creado para facilitar el intercambio de ideas en relación a los diez puntos del Pacto de Mayo.

La reunión, convocada para las 11:30 en Casa Rosada, será la primera sin la presencia de Guillermo Francos, y contará con la participación de Martínez junto a representantes de distintas provincias, el Poder Legislativo y el sector industrial, bajo la mirada del Ejecutivo.

El clima de incertidumbre sobre la reforma laboral, que se espera sea enviada el 15 de diciembre, marca un momento crítico para el diálogo entre el Gobierno y el sindicalismo en Argentina.