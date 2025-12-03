Gestora Conservadora Lanza Negociación de ETF de Bitcoin

Vanguard Abre las Puertas a las Criptomonedas: Una Revolución en el Mundo Financiero

Desde el 2 de diciembre, Vanguard, uno de los gigantes en gestión de activos, permite a sus más de 50 millones de clientes negociar ETF y fondos mutuos centrados en criptomonedas, marcando un cambio significativo en su postura.

La renombrada gestora Vanguard ha dado un giro inesperado al abrir la negociación de fondos cotizados en bolsa (ETF) relacionados con criptomonedas. Este cambio se produce en el contexto de un creciente interés por parte de los inversionistas en productos vinculados al sector Web3.

Un Cambio de Paradigma en la Inversión

Conocida por su enfoque conservador, Vanguard permitirá que sus usuarios accedan a una variedad de ETF emitidos por empresas reconocidas como BlackRock, Fidelity y Grayscale. Entre los activos que se podrán comercializar se encuentran: Bitcoin, Ethereum, XRP y Solana.

Una Estrategia Innovadora para Inversores

Este cambio de enfoque representa un hito en la relación entre los mercados tradicionales y el mundo de las criptomonedas. Hasta ahora, Vanguard, que maneja alrededor de 11 billones de dólares en activos, se había mantenido al margen de los activos digitales. La decisión de la firma responde a una demanda creciente tanto de inversores institucionales como minoristas que buscan acceder a productos regulados en el ámbito cripto. Este movimiento se da en un momento en que otros líderes del sector financiero han tomado acciones similares.

Un Reconocimiento a las Criptomonedas

La nueva política de Vanguard también equipara a los activos digitales con opciones más convencionales, como el oro, facilitando su inclusión en las carteras de inversión bajo un marco regulado. A pesar de este avance, la firma ha aclarado que no lanzará ETFs propios de criptomonedas, pero apoyará aquellos que cumplan con los requisitos regulatorios. Además, se han comprometido a no involucrarse en productos relacionados con «monedas meme» o activos de alto riesgo.

Un Futuro Brillante para las Criptomonedas