Gestora Cripto Retira Solicitud de Tres ETF: ¿Qué Sucede?

La gestora CoinShares toma una decisión drástica al cancelar sus planes para lanzar tres ETFs en Estados Unidos, buscando un enfoque más rentable en un mercado competitivo en constante evolución.

La reconocida firma CoinShares ha decidido retirar su propuesta para lanzar tres ETFs relacionados con criptomonedas en Estados Unidos. Esta reorientación responde a la necesidad de priorizar productos con mayor potencial de rentabilidad en un entorno regulatorio cada vez más complejo.

La compañía formalizó ante la SEC su solicitud para detener el proceso regulatorio de los ETFs basados en criptomonedas como XRP, Solana y Litecoin, adaptando su estrategia a las nuevas exigencias del mercado.

Cambio de Dirección: CoinShares Se Enfoca en la Rentabilidad

Jean-Marie Mognetti, el CEO de CoinShares, explicó que el actual mercado estadounidense está dominado por grandes actores, lo que ha hecho complicado diferenciar propuestas manteniendo márgenes rentables. Esta situación les ha llevado a considerar un «enfoque diferente».

Además, la firma anunció el cierre de su ETF apalancado de futuros de bitcoin, una medida que se alinea con su reestructuración interna. Este cambio está enfocado en fortalecer sectores con mejor potencial de crecimiento competitivo.

Proyectos Futuros: Nuevas Ofertas en el Mercado Estadounidense

CoinShares planea presentar en los próximos meses nuevos productos en Estados Unidos, que incluirán exposición a acciones cripto, cestas temáticas diversificadas y estrategias que integran activos digitales con instrumentos tradicionales.

En septiembre, la empresa anunció su intención de cotizar en el Nasdaq mediante una fusión valorada en 1.200 millones de dólares con Vine Hill Capital Investment Corp, consolidando así su presencia internacional.

Un Mercado de ETFs en Expansión

El escenario de las finanzas digitales está en plena expansión, con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acumulando más de 150 solicitudes de ETFs vinculados a criptomonedas de diversas índoles. James Seyffart, analista de ETF.com, predice que en los próximos meses se lanzarán más de 100 ETFs de criptomonedas.

Este crecimiento refleja la influencia de las nuevas regulaciones que facilitan la creación de estos instrumentos, los cuales permiten a los inversores obtener exposición a criptomonedas como Bitcoin y Ether sin la necesidad de adquirir directamente los tokens.

Desafíos para los Nuevos Proyectos

Si bien la demanda por productos regulados que simplifiquen la inversión en activos digitales es notable, Seyffart advierte que no todos los proyectos tendrán éxito. La competencia será intensa, y muchos fondos podrían quedar atrás si no logran diferenciarse adecuadamente o captar suficiente inversión.

Los nuevos ETFs incluyen ofertas diversificadas, desde fondos centrados en una única criptomoneda hasta carteras que combinan múltiples activos digitales. También se anticipan ETFs relacionados con proyectos de infraestructura blockchain, inteligencia artificial y tokens de finanzas descentralizadas (DeFi).

A pesar de la dinámica más flexible del organismo regulador, persisten ciertas dudas sobre la transparencia y la seguridad, lo que deja abierta una espera por definiciones concretas de la SEC.