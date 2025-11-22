Gigante Financiero Lanza ETF de Ethereum con Rendimientos por Staking

La gestora de activos más grande del mundo avanza en su estrategia cripto con la presentación de un innovador fondo que podría cambiar el panorama del mercado de Ethereum.

El reconocido gestor de activos, BlackRock, ha dado un importante paso hacia la creación de un ETF que permitirá a los inversores obtener exposición directa a Ethereum (ETH) mientras generan rendimientos a través de staking. La presentación del iShares Staked Ethereum Trust ante el Departamento de Estado de Delaware, realizada el 19 de noviembre, marca un nuevo capítulo en la relación de la firma con el mundo cripto.

Este movimiento es crucial ya que representa un paso previo para solicitar la aprobación formal de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) bajo la Ley de Valores de 1933. De prosperar, BlackRock se posicionaría como pionero al ofrecer un ETF spot de Ethereum con capacidad de staking, una oferta que actualmente no existe en el mercado estadounidense.

Un Enfoque Innovador en el Mercado Cripto

Según Eric Balchunas, analista de Bloomberg Intelligence, la solicitud oficial ante la SEC podría ser presentada en los próximos días. Esto aumenta las expectativas sobre un producto que no solo brindaría acceso a Ethereum, sino que también facilitaría la captura de rendimientos al validar transacciones dentro de la red.

Actualmente, existen ETFs en Estados Unidos basados en futuros de ETH, pero estos ofrecen solo una exposición indirecta al activo. La propuesta de BlackRock, sin embargo, busca ofrecer un fondo respaldado por ETH real, lo que la convierte en una apuesta mucho más atractiva para los inversores.

Un Nuevo Hito en la Aceptación de Criptomonedas

Si el iShares Staked Ethereum Trust recibe luz verde, se convertiría en el primer ETF de este tipo en el país, una hazaña que podría atraer una cantidad significativa de capital institucional al ecosistema cripto y fortalecer la validación regulatoria de los activos digitales.

Este avance no solo refleja la creciente presencia de BlackRock en el sector cripto, sino que también indica un movimiento hacia la integración de activos digitales en los mercados tradicionales. La aprobación de un ETF spot de ETH con staking abriría nuevas oportunidades tanto para inversores institucionales como minoristas, consolidando a Ethereum como una infraestructura financiera madura dentro del sistema financiero global.

Ante el aumento del interés por productos regulados en el ámbito de las criptomonedas, la iniciativa de BlackRock podría acelerar un cambio fundamental en la forma en que Wall Street interactúa con la economía digital, marcando un nuevo camino hacia el futuro financiero.