Gimnasia triunfa 2-1 sobre Unión y avanza a cuartos de final del Clausura

Los hinchas de Gimnasia de La Plata celebran un nuevo triunfo: su equipo logró un sólido 2-1 en su visita a Unión de Santa Fe, asegurando su lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura. El próximo desafío será enfrentar a Barracas Central.

Un Comienzo Intenso: Unión Intenta Marcar la Diferencia

El partido comenzó con mucha energía, donde Unión demostró sus intenciones con un remate de Agustín Colazo que se desvió en un defensor. Posteriormente, un tiro de esquina llevó a un zurdazo de Mateo del Blanco que pasó cerca del travesaño, pero no logró concretarse.

Gimnasia Golpea Primero: Ventaja Temprana

Sin embargo, fue el Lobo quien abrió el marcador a los 18 minutos. Tras una salida desde su arco, Franco Fragapane llegó al fondo por la izquierda y centró para Manuel Panaro, quien estaba solo y no dudó en marcar el 1-0.

Una Doble Ventaja en el Primer Tiempo

Solo seis minutos más tarde, Nicolás Barros Schelotto sacó un tiro de esquina que fue conectado por Enzo Martínez de cabeza, estableciendo un contundente 2-0. A pesar de la ventaja, Unión no se rindió y reclamó un penal tras un codazo a Colazo, pero el árbitro Sebastián Martínez lo desestimó.

Unión Busca el Descuento: Un Segundo Tiempo Animado

En la segunda mitad, Unión encontró su ritmo y logró el descuento a los 53 minutos, gracias a un espectacular gol de chilena de Cristian Tarragona. A partir de ahí, el partido se tornó más vibrante, con ocasiones en ambos lados.

Oportunidades Clave para Ambos Equipos

Gimnasia casi celebra el tercer gol, pero Marcelo Torres fue detenido por Maizon Rodríguez en la línea de gol. En respuesta, Unión estuvo cerca de empatar, enfrentando a Barros Schelotto quien despejó un peligroso intento de Colazo. En otra jugada clave, Marcelo Estigarribia asistió a Diego Armando Díaz, cuyo remate se estrelló en el palo.

Un Camino Lleno de Obstáculos

Finalmente, Gimnasia se llevó la victoria. En la siguiente ronda, se enfrentará a Barracas Central, que avanzó tras vencer 1-0 a Riestra. La posibilidad de un clásico platense contra Estudiantes está latente, ya que ambos equipos están en la misma llave.

Un Futuro Prometedor para Gimnasia

A pesar de un inicio difícil en el torneo, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto mostró una gran mejora, finalizando la fase regular en séptimo lugar con 22 puntos y asegurando su presencia en los playoffs. Sus últimos encuentros incluyeron una memorable victoria contra River Plate, además de triunfos significativos frente a Vélez y Platense.

Gimnasia y Unión se encontraron en el estadio 15 de Abril ante un público ansioso, y aunque el resultado fue favorable para el Lobo, el partido vivió momentos de alta tensión que mantuvieron a todos al borde de sus asientos.