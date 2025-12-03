Gobernadores perderían tercer lugar en Diputados

Un encuentro crucial entre la Unión Cívica Radical y el PRO busca establecer una alianza que les permita superar a los bloques provinciales y tener más peso en la Cámara de Diputados.

La Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO se encuentran en intensas negociaciones este martes para forjar un acuerdo que los posicione como la tercera fuerza dentro de la Cámara de Diputados, desplazando así a los bloques de Provincias Unidas e Innovación Federal, respaldados por diversos gobernadores.

Actores Clave en la Negociación

Cristian Ritondo se encuentra liderando las conversaciones desde el PRO, mientras que Karina Banfi y Pamela Verasay representan a la UCR. Se contempla también la posibilidad de sumar a los ex libertarios del MID y a integrantes del grupo Coherencia, que incluye a figuras como Marcela Pagano.

Desafíos en el Aporte de Legisladores

El PRO originalmente había anunciado la inclusión de 14 diputados. Sin embargo, en un giro inesperado, Sergio Capozzi de Río Negro y José Núñez de Santa Fe decidieron unirse a la formación de Provincias Unidas, liderada por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Expectativas en la Confirmación del Gobernador Frigerio

Ritondo aguarda la confirmación del gobernador Rogelio Frigerio (Entre Ríos) para sumar a su interbloque, aunque, tras ciertos cambios, el número de legisladores se redujo a 12 al final.

Complicaciones en la Incorporación de Nuevos Miembros

En paralelo, la UCR tiene la intención de integrar 7 legisladores, que incluyen a Banfi, Verasay, Lisandro Nieri, Gerardo Cipolini, Emilia Schneider, Guillermo Agüero y Diógenes González, este último propuesto por el gobernador Valdés. Las gestiones para sumar a los jujeños María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti fracasaron, lo que los llevó a unirse a Provincias Unidas.

Posibles Nuevas Alianzas

Los intercambios también incluyen contactos con Oscar Zago, quien forma parte del bloque MID junto a Eduardo Falcone. No obstante, Zago mantiene conversaciones abiertas con Innovación Federal, el grupo de gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).

Coherencia en la Búsqueda de Nuevos Integrantes

Además, se están desarrollando diálogos con el bloque Coherencia, fundado por Carlos D’Alessandro, quien se enfocó en la creación de un bloque para las provincias del norte. Sin embargo, al dejar su cargo para asumir como legislador provincial, sus colegas están sopesando la oferta de Ritondo.

Impacto y Proyecciones del Nuevo Interbloque

Si se acuerdan todos los términos, este nuevo interbloque podría alcanzar 26 bancas, superando a Provincias Unidas, que en ese momento contaba con 17 diputados y la posibilidad de sumar a la Coalición Cívica y otros grupos representantes del norte.

El Gobierno presta especial atención a estos movimientos, no solo para intentar asegurar un diputado adicional que le permita alterar el equilibrio actual, sino también porque necesitará negociar el presupuesto y diversas reformas laborales y fiscales que tienen en agenda.