Gobierno abandona privatización de Fabricaciones Militares y busca nuevos convenios con empresas

La emblemática empresa estatal de defensa, Fabricaciones Militares, está considerando una transformación significativa al explorar acuerdos con capitales privados. Esta decisión se genera a raíz de la falta de inversiones que ha afectado su desarrollo en los últimos años.

Un Cambio en la Estrategia

El vínculo entre Fabricaciones Militares y el gobierno ha sido objeto de discusiones, especialmente tras la reciente renuncia de su presidente, Juan Manuel Vaquer. Este cambio ha llevado a una reconfiguración de la dirección, donde ahora brillan los nombres de Sergio Echeverría y Esteban Páez. El Ejecutivo está buscando revitalizar la empresa mediante convenios que faciliten la participación de inversores privados, una maniobra que ya ha atraído la atención de importantes actores de la industria armamentística a nivel global.

Interés Nacional e Internacional

Con plantas en varias provincias, incluyendo Santa Fe y Córdoba, Fabricaciones Militares se encuentra bajo el foco de interés de grandes compañías como la checa CSG, Colt y Beretta. Sin embargo, también se ha notado un creciente interés por parte de pequeñas armerías vinculadas a figuras políticas cercanas al libertarismo, como es el caso de Mosky Guns. Aunque el acercamiento inicial ha tenido sus obstáculos, las conversaciones continúan siendo exploradas.

El Ecosistema de la Defensa

Pese a las tensiones, el ambiente en torno a la defensa se ha dinamizado, con funcionarios con inclinaciones hacia la práctica del tiro, incluido Santiago Caputo, quien ha compartido su entusiasmo en redes sociales. Esta nueva apertura busca no solo fortalecer la empresa, sino también responder a la creciente demanda de armamento, particularmente tras la reciente modificación de regulaciones gubernamentales que facilitan la compra de armas para civiles.

Desafíos y Oportunidades

A pesar del entusiasmo, la gestión de la empresa enfrenta grandes desafíos debido a la historia de falta de inversión. La reciente resolución del Gobierno que amplía la tenencia de armas semiautomáticas promete incrementar la base de usuarios legítimos, pero también plantea interrogantes sobre los criterios de acceso que se implementarán. La interacción entre la administración pública y los nuevos actores privados será crucial para determinar el futuro de Fabricaciones Militares y su papel en el mercado de defensa.