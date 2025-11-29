Gobierno lanza plan para recortar un 10% la planta estatal y reducir el tamaño del Estado

La administración de Javier Milei intensifica su estrategia de austeridad, previniendo una notable reducción de personal en diversas áreas del Gobierno de cara al 2026. Con el objetivo de transformar la gestión pública y optimizar gastos, la implementación de la “motosierra” sigue adelante.

El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, avanza en su “plan motosierra” con recortes significativos previstos hasta el primer semestre de 2026. Bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esta estrategia se centra en una reestructuración extensa de la administración pública.

Recortes que Marcan Tendencia en la Administración Pública

Desde diciembre de 2023, el Ejecutivo ha eliminado 58,797 puestos de trabajo en organizaciones estatales, incluyendo efectivos de seguridad y personal militar. A pesar de que todavían no se han dado cifras exactas para este nuevo ciclo de recortes, fuentes aseguraron que se estima una reducción adicional del 10% sobre los 282,570 empleados públicos actuales.

Resistencia y Críticas de los Sindicatos

Mientras algunos funcionarios destacan que “la motosierra es constante” y un símbolo de eficiencia, los gremios se preparan para expresar su descontento ante estas decisiones. La percepción general es que las medidas generan un clima de tensión, especialmente entre los trabajadores afectados.

Transparencia y Controversia en los Despidos

Todos los meses, Sturzenegger comparte actualizaciones sobre los despidos a través de sus redes sociales, lo que ha suscitado reacciones adversas tanto en el ámbito sindical como en el público en general. Según datos del INDEC, el número de despidos acumulados desde el inicio de la administración asciende a 58,797, y se espera que esta cifra continúe en aumento.

Revisión Exhaustiva de Organismos Estatales

El presidente Milei ha solicitado un análisis profundo de cada organismo, con la finalidad de optimizar estructuras y asegurar una administración más eficiente. A medida que se despliegan las reformas, el foco cambia de la administración centralizada hacia los organismos descentralizados, como AFIP, ANMAT y CONICET.

Impacto en Medios Públicos y Otras Entidades

La “motosierra” también llegará a los Medios Públicos, con la proyección de un retiro voluntario que afectará a parte del personal de la Televisión Pública y Radio Nacional, cuyo número total asciende a 2,400 trabajadores. El objetivo central es reducir costos y mejorar la eficiencia institucional.

Principales Organismos Afectados por los Recortes

A medida que avanza el “plan motosierra”, entidades como AFIP, ANSES, y CONICET se encuentran bajo un escrutinio riguroso, y se anticipan ajustes adicionales en el 2026. Entre las organizaciones afectadas se cuenta el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, que ha llegado a una disolución total, junto con otras entidades que han sido modificadas o cerradas.

Un Cambio de Época en la Gestión Pública

El ajuste estatal que se está llevando a cabo es representativo de un cambio de paradigma en la gestión pública, donde el presidente Milei busca que cada sector se adapte a un nuevo enfoque más austero y eficiente. Este enfoque está claramente simbolizado por una réplica dorada de la motosierra que se mantiene en la Casa Rosada.