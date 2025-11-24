Gobierno propone un aumento salarial del 11% a funcionarios para 2028 y promete un 2,5% en diciembre

En medio de intensas negociaciones, el Ministerio de Función Pública reafirma su propuesta de aumento salarial para los empleados públicos, lo que podría desencadenar nuevas movilizaciones.

La Propuesta del Ejecutivo: Un Aumento del 11% entre 2025 y 2028

Durante una extensa reunión con sindicatos como CCOO, UGT y CSIF, el Ministerio de Función Pública ha reiterado su oferta de incrementar en un 11% los salarios de los empleados públicos en los próximos cuatro años. Este encuentro, que duró más de cinco horas, estuvo liderado por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y busca establecer un nuevo marco salarial y de condiciones laborales para más de tres millones de trabajadores del sector.

Aumento Inmediato: Un 2,5% en Diciembre

Además del aumento propuesto, el Gobierno se comprometió a aprobar un Real Decreto-Ley para que en diciembre de este año los funcionarios reciban un 2,5% extra, retroactivo desde el 1 de enero. Este incremento busca mejorar rápidamente la nómina de los empleados mientras se continua laborando en un acuerdo más amplio.

Complejidades en la Propuesta Salarial

Fuentes sindicales indican que el incremento del 11% se presenta como un aumento fijo, a diferencia del acuerdo previo que contemplaba variables anexas a la evolución económica. En el acuerdo anterior, los salarios crecieron cerca de un 10%, lo que implicó un gasto significativo de 13.000 millones de euros para el Estado.

Controversia por el Reparto del Aumento

A pesar de los avances, el principal punto de desacuerdo sigue siendo cómo se repartirá el aumento del 11% entre 2025 y 2028. CCOO ha expresado su preocupación por el tope del 4% que el Gobierno propone para los años 2025 y 2026, considerando que es insuficiente para compensar la inflación y recuperar el poder adquisitivo perdido durante años anteriores. Los sindicatos sugieren que existen márgenes para mejorar la oferta, y no descartan movimientos, incluyendo una posible huelga general en el sector.

Un Llamado a la Responsabilidad Sindical

A pesar de la tensión, CCOO manifestó su intención de seguir participando en las mesas de diálogo “por responsabilidad”. UGT y CSIF comparten preocupaciones, pero valoran positivamente el compromiso del Gobierno de acelerar la subida correspondiente a 2025.

El Impacto del Acuerdo en el Futuro Salarial

Los sindicatos advierten que el diseño de un aumento únicamente fijo podría influir en el impacto final del acuerdo. Algunos cálculos estiman que al final del periodo, la mejora total podría alcanzar hasta un 11,45% gracias al deslizamiento de las tablas salariales.

Próximos Pasos en la Negociación

Las negociaciones se reanudarán el próximo miércoles, donde se discutirán las subidas anuales y otras mejoras laborales en el marco de este diálogo abierto entre el Gobierno y los sindicatos.