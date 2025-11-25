Google aclara que Gmail no utiliza correos privados para entrenar a Gemini.

Google Aclara la Confusión: ¡Tus Correos de Gmail No se Usan para Entrenar a Gemini!

Después de rumores alarmantes sobre la privacidad de los usuarios, Google sale al paso para desmentir cualquier preocupación relacionada con el uso de correos electrónicos por parte de Gemini, su reciente modelo de inteligencia artificial.

Desmentido de Google ante la Polémica

Recientemente, una serie de publicaciones en redes sociales generaron inquietud al sugerir que los correos de Gmail podían ser utilizados por Google para entrenar a su modelo de inteligencia artificial Gemini. La compañía, a través de su portavoz Jenny Thompson, ha desmentido estas afirmaciones categóricamente.

¿Qué Dijo Google?

Según Google, no hay cambios en las políticas ni en la configuración de Gmail que apunten a la recolección de mensajes privados con fines de entrenamiento de modelos de IA. Thompson afirmó: “No usamos el contenido de Gmail para entrenar nuestro modelo de IA Gemini”.

Origen de la Confusión

La preocupación de los usuarios parece haber surgido tras un cambio en la descripción y ubicación de las Funciones Inteligentes dentro de la plataforma. Este ajuste llevó a malentendidos sobre el uso de información personal sin consentimiento.

Consecuencias de las Advertencias en Redes Sociales

La alerta en plataformas como X llevó a muchos a especular que debían desactivar las funciones inteligentes de Gmail, lo que implicaría renunciar a herramientas útiles como filtrado de spam y sugerencias de redacción. Este pánico se basó en la creencia errónea de que la compañía accedía automáticamente a sus correos para entrenar la IA.

Claridad en las Funciones Inteligentes de Gmail

Google enfatiza que el propósito de las Funciones Inteligentes es personalizar la experiencia del usuario, no alimentar modelos avanzados de inteligencia artificial con datos personales. En este contexto, la compañía solicita a los usuarios que activen estas herramientas para facilitar tareas relevantes, como el seguimiento de pedidos.

La Naturaleza de los Datos Procesados

El texto de las Funciones Inteligentes especifica que, al activarlas, los usuarios aceptan que el contenido y la actividad sean utilizados para brindar una experiencia más personalizada dentro de Gmail, Chat y Meet. Sin embargo, esto no equivale a utilizar esos datos para entrenar a Gemini.

Opciones de Desactivación y Privacidad

Aunque los usuarios no pueden eliminar por completo Gemini de Gmail, tienen la opción de desactivar sus funciones al salir del programa Google Workspace Labs. Este proceso conlleva la pérdida de acceso a todas las características experimentales, por lo que se debe considerar muy bien la decisión.

Si decides desactivar Gemini, aquí te mostramos cómo: