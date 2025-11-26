Governadores peronistas sin vínculo con Cristina Kirchner consideran unirse para negociar con Milei una agenda federal

En medio de una situación cambiante en la Cámara de Diputados, un grupo de gobernadores peronistas, alejados de la visión kirchnerista, ha intensificado diálogos con un objetivo claro: crear un bloque legislativo que les brinde mayor poder de negociación con el Gobierno. Este núcleo está integrado por Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Una Alianza Estrategica en el Norte

Estos mandatarios comparten la defensa de sus intereses regionales y una creciente desconfianza hacia la conducción kirchnerista dentro de Unión por la Patria (UP). Coinciden en que este enfoque dificultó la implementación de una agenda federal en los últimos años. El avance de Martín Menem ha generado la necesidad de consolidarse para no perder fuerza en sus demandas.

Negociaciones en Marcha

Mientras mantienen una relación cordial con el presidente de la Cámara y el ministro del Interior, Diego Santilli, estos gobernadores trabajan intensamente para fortalecerse en el Congreso.

Reuniones y Agenda Común

«Necesitamos unión en un bloque más grande«, afirmó un referente tucumano. Temas como el Presupuesto, la ley de glaciares, y reformas fiscal y laboral son clave para su cohesión. El reto será mantener un perfil amplio que evite divisiones en el momento de las votaciones.

El Anfitrión y sus Influencias

En este contexto, el gobernador santiagueño Gerardo Zamora ha jugado un papel crucial, al presidir la última cumbre del Norte Grande donde Jalil asumió la presidencia del grupo. Este encuentro define prioridades que serán comunicadas al ministro del Interior.

Compromiso con la Región

El documento final del encuentro destaca la importancia del «diálogo permanente como región hacia una agenda común», así como el compromiso de «trabajar conjuntamente por nuestros intereses regionales y federales». Jalil expresó: «Estamos construyendo una región del Norte Grande más unida, con mejor presencia federal«.

Formando un Nuevo Bloque

Sáenz, un líder activo en este proceso, ya ha propuesto un nombre para su nuevo bloque: País Federal. Este grupo podría integrar no solo a los peronistas del norte, sino también a libertarios de Coherencia y diputados del MID.

Desafíos de la Nueva Estructura

Sin la participación de Gildo Insfrán y Ricardo Quintela, y con el jujeño Carlos Sadir más inclinado hacia otros espacios, los gobernadores del Norte Grande cuentan hasta ahora con la posibilidad de sumar 21 diputados.

El Papel de Santiagueños y Catamarqueños

La posición de los santiagueños y catamarqueños será clave, ya que están considerando dividir sus fuerzas, lo que podría comprometer la unidad del nuevo bloque en formación.

Próximos Pasos

Sáenz ha convocado un encuentro en la Casa de Salta en Buenos Aires para ampliar el bloque que solo cuenta con tres diputados y cuatro misioneros. Su objetivo inmediato es superar los 12 integrantes necesarios para ganar relevancia en la dinámica legislativa.

Construyendo el Futuro

El grupo de gobernadores trabaja contra reloj para formalizar su acuerdo antes del 3 de diciembre, fecha clave para la jura de nuevos legisladores y la presentación oficial de bloques. En el Senado, la experiencia de Convicción Federal podría ser un modelo a seguir, demostrando que la independencia del PJ puede generar un impacto significativo en la política regional.