Grand Prix en Vivo: Prepara la Corrida de Crónica

El circuito Grand Prix "Camino a Crónica" se alista para su cierre anual con una emocionante jornada en Comodoro Rivadavia, tras un recorrido que comenzó en Comodoro y continuó en Trelew.

Las inscripciones siguen abiertas para la esperada Corrida Internacional, programada para el 24 de enero en Comodoro. Este evento se ha convertido en un pilar clave para promover el atletismo base en Chubut, y su última etapa clasificatoria será el 14 de enero en Puerto Madryn, comenzando a las 9:30 AM en Domeq García Norte 425.

Un Circuito que Fomenta el Deporte en Jovenes

El Gran Prix, que abarca categorías desde Sub-8 hasta Sub-18, ha sido fundamental para decentralizar el deporte en la provincia. Después de un inicio exitoso en Comodoro Rivadavia, la segunda fecha en Trelew rompió récords de participación, permitiendo que los jóvenes atletas acumulen puntos críticos para el ranking que premia su constancia, todo con la vista puesta en la gran final.

El Impacto del Evento en la Comunidad Deportiva

Gastón Fuentealba, coordinador general del Gran Prix y presidente de la Asociación de Atletismo del Sur de Chubut, destacó el éxito del circuito este año: «Logramos movilizar a la provincia con ‘Camino a Crónica’, preparando a todos para la celebración de los 60 años de la Corrida Internacional». Fuentealba también agradeció el apoyo logístico proporcionado por Chubut Deportes, resaltando la importancia de estas colaboraciones para facilitar el acceso de los jóvenes a las competiciones.

Nuevos Horizontes para el Atletismo en Chubut

La fecha en Puerto Madryn será decisiva, ya que ofrecerá los últimos puntos para el ranking, y motivará a los atletas para llegar en óptimas condiciones a la 60° Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica. Fuentealba también compartió ambiciosos planes para el futuro: «Queremos construir un gimnasio y una sede para nuestra institución, así como una pista cubierta de 200 metros. Con esfuerzo, todo es posible».

Colaboración y Solidaridad en el Evento

El evento cuenta con la colaboración del Municipio de Puerto Madryn, que asegura el desarrollo adecuado de la competencia. El Gran Prix también respalda la Corrida Solidaria 4K y 8K Competitiva, cuyo objetivo es beneficiar al Comedor Infantil de Puerto Madryn.

Inscribite para la Corrida Internacional

