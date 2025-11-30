Granizo del tamaño de pelotas de tenis azota Córdoba; 20 provincias en alerta

Córdoba bajo la tormenta: Granizo y alertas en varias provincias

Las intensas tormentas de este fin de semana dejaron su huella en varias localidades de Córdoba, sorprendiendo a los vecinos con impresionantes imágenes de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la inclemencia del tiempo no ha terminado y se extiende a 20 provincias.

Impacto del granizo en Córdoba Este sábado, localidades como Embalse, Santa Rosa, Potrero de Garay y Villa General Belgrano fueron las más afectadas por la caída de piedras de gran tamaño. El valle de Calamuchita se destacó como el sector más damnificado, donde calles anegadas y destrozos son el saldo de la furia de la naturaleza.

Clima extremo: lluvias y temperaturas extremas El evento meteorológico se registró cerca de las 18 horas, sorprendiendo a los residentes de diversas localidades. La Tordilla fue la más afectada en términos de precipitación, acumulando 127,8 mm de agua en un corto periodo. Mientras tanto, localidades como Serrezuela vieron temperaturas alcanzar los 41,8 grados, generando un contraste alarmante entre el calor y el mal tiempo.

Alerta por tormentas en el horizonte De cara a este domingo, el SMN ha emitido alertas naranjas en cinco provincias, mientras que otras 15 permanecen bajo alerta amarilla. Las tormentas severas y la posible caída de granizo amenazan con intensificarse, afectando a gran parte del territorio nacional, incluyendo áreas del sur de Buenos Aires.

A dónde se dirigen las tormentas Las advertencias más serias afectan el centro este de Río Negro, casi todo Santa Fe, y sectores de Entre Ríos, Chaco y Corrientes. En estas áreas, se prevén lluvias intensas en períodos cortos y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.