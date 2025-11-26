Graves heridas en dos menores que viajaban con ellos

Un trágico accidente en una autopista chilena ha dejado a la comunidad mendocina consternada tras la muerte de un matrimonio argentino. Dos menores que los acompañaban sufrieron graves lesiones.

El fatal choque se produjo en la Ruta 60CH, cerca del kilómetro 24, en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso, esta mañana alrededor de las 6:30. Según reportes locales, un Fiat Cronos argentino y un SUV chileno colisionaron de frente, resultando en la destrucción total de ambos vehículos.

Detalles del Accidente

El impacto fue tan devastador que los tres adultos involucrados murieron en el acto. Entre ellos se encontraban Víctor Hugo Venturín, de 65 años, y su esposa Elsa Torres, de 64, ambos oriundos de Mendoza. Venturín era un odontólogo reconocido, y Torres, enfermera en neonatología en el Hospital Regional Diego Paroissien.

Los Menores Afectados

Las dos niñas de 11 y 13 años, que viajaban en los asientos traseros del auto, fueron rápidamente socorridas y trasladadas al Hospital San Camilo con lesiones serias. El Mayor Gonzalo Medina, de Carabineros, confirmó que su estado es de gravedad.

Otra Víctima del Accidente

Además de los argentinos, un brasileño identificado como Silas Cruz de Oliveira, de 50 años, también perdió la vida. Oliveira, empleado en el Hospital San Francisco de Llay Llay en Chile, residía en el país por motivos laborales.

Causas del Sinistro

El tráfico se interrumpió en ambas direcciones de la autopista Los Andes durante varias horas mientras las autoridades investigaban el incidente. Las primeras hipótesis apuntan a la baja visibilidad provocada por la neblina como un posible factor. Se sugiere que el conductor argentino pudo haberse cruzado de carril tratando de sobrepasar otro vehículo.

Contexto Trágico

Este no es el primer accidente fatal de este tipo en la región. En enero, un accidente en la Ruta 30 en Zapallar cobró la vida de tres argentinos, incluido el exjugador de Los Pumas, Luis «Rito» Irañeta, lo que subraya la necesidad de precaución al conducir en condiciones adversas.