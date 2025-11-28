Grok gestionará el algoritmo de usuarios en X

La inteligencia artificial Grok, desarrollada por xAI, tomará el control de los contenidos en X, anteriormente conocido como Twitter, transformando la interacción de los usuarios en la plataforma.

El futuro del algoritmo de X

El empresario Elon Musk ha confirmado que la IA Grok será la nueva responsable de definir cómo los usuarios interactúan con los contenidos en X. Este revolucionario cambio implica la eliminación del tradicional sistema de recomendación, que se basaba en reglas y métricas de interacción, siendo reemplazado por un modelo de inteligencia artificial capaz de decidir qué publicaciones aparecen en los feeds.

Despliegue Inminente en la Plataforma

La implementación de Grok comenzará en las próximas semanas, afectando tanto la pestaña «Siguiendo» como la sección «Para ti». Los usuarios ya pueden notar modificaciones en la manera en que se agrupan y presentan los contenidos.

Este movimiento se da en un contexto de recortes de personal significativos en X, especialmente en áreas relacionadas con la moderación de contenido. Grok busca automatizar estas funciones, ofreciendo un sistema más eficiente, aunque esto ha generado preocupaciones entre anunciantes y reguladores sobre los riesgos de una moderación sin supervisión adecuada.

La Visión de Elon Musk para X

Musk defiende esta iniciativa como parte de su objetivo de eliminar los algoritmos tradicionales en las redes sociales, proponiendo un sistema más personalizado y menos manipulador. Sin embargo, muchos usuarios están inquietos por la posibilidad de que esta transición intensifique problemas de adicción y polarización, al favorecer ciertos patrones de consumo de contenido.

Grok se convertirá en el motor central que determinará el contenido que los usuarios verán en X.

Grok se Lanza al Mundo de los eSports

El impacto de Grok va más allá de las redes sociales; también participará en un torneo de League of Legends. La noticia fue anunciada por xAI, que busca mostrar las capacidades de su inteligencia artificial más allá de la gestión de contenidos en la plataforma social.

En este evento, Grok competirá contra equipos humanos, poniendo a prueba su habilidad para tomar decisiones estratégicas en tiempo real mientras juega un videojuego altamente competitivo. El torneo tendrá un formato experimental, donde Grok comenzará en partidas clasificatorias antes de enfrentarse a jugadores profesionales, desafiando así la percepción de lo que una IA puede lograr en un entorno dinámico y complejo.

La atención está centrada en el hecho de que esta será la primera vez que una inteligencia artificial de este tipo compita en un evento oficial de League of Legends, esperando demostrar que los modelos de IA pueden ir más allá del análisis de datos simples en situaciones que requieren adaptabilidad y trabajo en equipo.

El CEO de xAI, Elon Musk, ha compartido que Grok fue entrenado con millones de partidas, lo que le otorga una considerable capacidad de razonamiento y le permite adaptarse a diversas estrategias de juego, convirtiéndolo en un oponente impredecible.

Por su parte, Riot Games, desarrolladora del popular videojuego, ha aclarado que este evento es especial y que no prevén que modelos de IA participen en torneos oficiales, como el Mundial de League of Legends.