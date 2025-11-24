Guardiola: ‘Me siento avergonzado’ tras incidente con el cámara

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, expresó sus disculpas tras un tenso intercambio con un operador de cámara durante la reciente derrota frente al Newcastle United, donde se sintió avergonzado por su reacción.

Guardiola Reconoce su Error

En una rueda de prensa celebrada antes del próximo encuentro de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen, Guardiola admitió su descontento con su comportamiento. “Me siento avergonzado cuando lo veo. Pido disculpas al operador de cámara. Con mil partidos a mis espaldas, no soy perfecto y cometo errores. Solo defiendo a mi equipo y a mi club”, declaró el técnico catalán.

Un Incidente Viral

El episodio se volvió viral en redes sociales cuando Guardiola fue filmado retirándole los auriculares al cámara para expresarle su descontento. La tensión se produjo inmediatamente después de la derrota del City por 2-1 ante el Newcastle, un golpe que los dejó a siete puntos del líder, Arsenal.

Contexto del Encuentro

El choque fue complicado para el Manchester City, que mostró su frustración tras la finalización del partido. Una breve confrontación ocurrió entre los jugadores del City y el brasileño Joelinton del Newcastle. Posteriormente, el ambiente se tornó aún más tenso con una discusión entre Guardiola y Bruno Guimarães, lo que llevó al entrenador a confrontar al operador de cámara.

Decisiones Polémicas en el Juego

El partido estuvo marcado por decisiones arbitrales controvertidas. Guardiola mostró su descontento ante varias jugadas que no fueron sancionadas, incluyendo una posible falta contra Gianluigi Donnarumma y dos situaciones en las que se solicitó un penal para Phil Foden y Josko Gvardiol, que el árbitro y el VAR decidieron ignorar.