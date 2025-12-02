Guía de Estrenos: Películas y Series para Navidad y Año Nuevo

Diciembre se presenta como un mes emocionante para los amantes del streaming, con una variada oferta de estrenos en Netflix que incluye finales de series esperadas, documentales impactantes y mucho más.

Producciones Argentinas Destacadas

Entre las obras locales, resalta el documental Lali: La que le gana al tiempo, que sigue el regreso de Lali Espósito a los escenarios tras una larga pausa de cuatro años. Este material ofrece un vistazo íntimo a su preparación, con entrevistas y registros en vivo de sus presentaciones en Vélez, consolidándose como uno de los estrenos más relevantes de la región.

Contenidos Confirmados para Latinoamérica

La plataforma también tiene preparada una selección de finales de series con gran expectativa, destacando Stranger Things 5 y el nuevo misterio que trae Knives Out. Estas producciones, junto a otras creadas en la región, aseguran un mes repleto de emociones.

Un Inicio Cargado de Estrenos

El 1° de diciembre comienza con una oferta variada que incluye la nueva serie sobrenatural Talamasca: La orden secreta y la sexta temporada de Calle CoComelon. Además, se suman animaciones y clásicos del cine a la biblioteca de Netflix, complementando una rica gama de opciones de entretenimiento.

El Gran Cierre de Año

El mes culmina con el lanzamiento de Stranger Things: Temporada 5 – Volumen 2 y Volumen 3, que se estrenan entre Navidad y Año Nuevo. Estos episodios cerrarán la historia de Hawkins, Eleven y Vecna, prometiendo un cierre narrativo impactante que se perfila como uno de los eventos más esperados de la plataforma.