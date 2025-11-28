Guía de NYC Hotel Week: Fechas y Hoteles Participantes

Aprovecha la temporada invernal para disfrutar de Nueva York con sorprendentes ofertas en alojamiento y entretenimiento que no querrás perderte.

Nueva York se viste de rebajas este invierno. Desde el 2 de enero hasta el 12 de febrero, la NYC Hotel Week propone descuentos atractivos en más de 140 hoteles, haciendo que tu visita a la Gran Manzana sea aún más accesible.

Reservas abiertas: Durante este período especial, los viajeros disfrutarán de un 25% de descuento en tarifas de ascenso en establecimientos como el W New York, Union Square y Lotte New York Palace, entre otros.

“Desde su lanzamiento en 2022, la NYC Hotel Week se ha establecido como una oportunidad única para que todos, sin importar el presupuesto, puedan explorar nuestra vibrante ciudad”, afirmó Julie Coker, presidenta y CEO de New York City Tourism + Conventions.

Coker añadió que “enero y febrero son meses ideales para disfrutar de todas las experiencias que Nueva York tiene para ofrecer, permitiendo maximizar vivencias mientras minimizas gastos.” Además, el programa Winter Outing complementa la oferta hotelera con descuentos en espectáculos de Broadway, restaurantes, museos y otras atracciones.

Entre los hoteles que forman parte de esta emocionante iniciativa, se encuentran el New York Marriott Marquis, el New York Hilton Midtown y The Plaza Hotel, entre muchos otros.

Para investigar sobre hospedaje y realizar reservas, los interesados pueden visitar la página oficial del evento, donde también es posible filtrar opciones por barrio.

El Winter Outing también se extiende a experiencias culinarias y artísticas, ofreciendo precios especiales para disfrutar de la oferta cultural y gastronómica de esta icónica ciudad durante la temporada invernal.