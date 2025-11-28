Guía del Parque de Navidad en CABA: Actividades y Cómo Llegar a Plaza Sicilia

La ciudad se viste de fiesta con la llegada de diciembre y el Parque de Navidad promete ser el epicentro de la celebración. Desde actividades familiares hasta espectáculos artísticos, hay mucho por descubrir.

El Encanto del Parque de Navidad

Del 18 al 21 de diciembre, la Plaza Sicilia en Palermo se transformará en un paraíso navideño. Con acceso libre y gratuito, los porteños y visitantes podrán disfrutar de una experiencia mágica de 17 a 22 horas.

Actividades y Diversión para Todos

Este año, el Parque de Navidad ofrecerá una variedad de actividades, incluyendo:

Espectáculos y Música

Los asistentes podrán disfrutar de increíbles shows artísticos, incluyendo formaciones de cámara, coros infantiles y bailarines que iluminarán la noche en un ambiente festivo.

Un Jardín Lumínico

El jardín botánico al aire libre contará con instalaciones artísticas llenas de luces y pasillos iluminados, creando un ambiente soñador para pasear con familiares y amigos.

Feria de Emprendedores

Los visitantes tendrán la oportunidad de explorar una feria con diversos stands que ofrecerán regalos artesanales, adornos navideños y productos de diseño únicos.

Delicias Gastronómicas

No te olvides de visitar el área gastronómica, donde encontrarás opciones tanto dulces como saladas, ideales para compartir mientras disfrutas del ambiente navideño.

Zona Infantil

Los más pequeños podrán dejar sus cartas a Papá Noel, tomarse fotos y disfrutar de juegos y sorpresas, haciendo de esta experiencia un recuerdo inolvidable.

Cómo Llegar al Parque de Navidad

Uso del Transporte Público

Para quienes deseen visitar el parque, aquí algunos consejos:

Subte

Toma la línea D y baja en la estación Plaza Italia. Desde allí, un paseo de 10 a 12 minutos por Av. Sarmiento te llevará al parque.

Colectivo

Las líneas 67, 102 y 130 tienen paradas cerca de la plaza. Otras líneas también llegan a pocas cuadras, lo que facilita el acceso.

Tren

Si prefieres el tren, puedes descender en estación Palermo y caminar unos 15–20 minutos hasta la plaza. La combinación de tren y colectivo puede ser una opción conveniente según tu ubicación.