Guía para Comprar Seguro: Evita Fraudes

¡Cuidado en el Black Friday 2025! Consejos para una compra segura en línea

El Black Friday de este año en Argentina no solo traerá increíbles descuentos, sino también una mayor alerta contra fraudes online. Conoce cómo protegerte mientras ahorras.

Fechas y oportunidades del Black Friday 2025

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, los consumidores podrán disfrutar de una amplia gama de descuentos y facilidades de pago en tiendas físicas y online de todo el país. Este evento, que se ha convertido en un referente para adelantar compras navideñas, ofrecerá promociones atractivas en:

Electrodomésticos, tecnología, moda, turismo, entretenimiento y artículos para el hogar.

Además, muchas tiendas ofrecerán opciones de cuotas sin interés y otros beneficios financieros que facilitarán aún más el acceso a precios más convenientes.

Prevención de fraudes durante el Black Friday

La popularidad del Black Friday también trae consigo un aumento en los intentos de estafas en línea. Por ello, es esencial ser precavido al realizar compras. Los expertos aconsejan:

Entrar únicamente a sitios oficiales que estén verificados, como el portal del Black Friday en Argentina.

Comprobar las empresas que participan, así como las características de los productos ofrecidos.

Realizar comparativas de precios para asegurarte de que las ofertas son legítimas.

Los riesgos más comunes en las compras digitales

Una de las principales amenazas durante el evento es el phishing, que consiste en engaños que imitan comunicaciones de marcas reconocidas con el objetivo de robar información personal y financiera. Estas estafas se presentan a través de:

Mensajes de WhatsApp

Correos electrónicos fraudulentos

Redes sociales

SMS engañosos

Llamadas telefónicas sospechosas

De acuerdo con la Dirección Nacional de Ciberseguridad, el phishing representa el 31% de los incidentes informáticos en el país, consolidándose como una de las amenazas más frecuentes.

Consejos para evitar caer en estafas

Para protegerte de estas trampas, los especialistas sugieren:

Verificar que los sitios web comiencen con «https» para asegurar una conexión segura.

Controlar la ortografía y la legitimidad del nombre de la empresa.

No hacer clic en enlaces o descargar archivos de fuentes desconocidas.

Evitar ingresar información personal en plataformas que no sean confiables.

Además, es recomendable desconfiar de páginas que soliciten información inusual, como datos laborales o referencias familiares, y nunca guardar los datos de tu tarjeta en dispositivos compartidos.