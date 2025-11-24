Guía para Obtener Cupones de Descuento Actuales en Mercado Libre

Mercado Libre, la principal plataforma de comercio electrónico en Argentina, ofrece oportunidades únicas para ahorrar en tus compras. ¡No te pierdas las últimas promociones y cupones disponibles!

La plataforma de eCommerce más destacada del país ha activado su sección de ‘Promociones’, un espacio donde los usuarios pueden encontrar las ofertas más recientes y cupones aplicables a diversas categorías de productos.

¿Cuánto puedes ahorrar con los cupones de descuento en Mercado Libre?

En este apartado, los clientes tienen acceso a rebajas temporales, códigos promocionales y beneficios exclusivos que se renuevan constantemente. Durante noviembre de 2025, destacan cupones de 15% de descuento en compras seleccionadas y hasta $150 de ahorro en productos específicos.

Además, los descuentos pueden llegar hasta el 39% en productos de temporada. También hay ofertas en electrodomésticos, moda y accesorios que ofrecen rebajas significativas de hasta 40% y hasta el 60%, dependiendo de la campaña vigente.

Mercado Libre permite a los usuarios acceder a cupones de descuento en miles de productos, facilitando el ahorro en cada compra.

Dónde encontrar cupones válidos para Mercado Libre

Los cupones están disponibles también en sitios dedicados a descuentos, como Descuento.com.ar y CuponHub, que garantizan la veracidad de los códigos activos. En estas plataformas, se pueden encontrar promociones verificadas con descuentos de hasta 60%, junto con beneficios adicionales como envíos gratuitos y cupones exclusivos enviados a través de WhatsApp para suscriptores.

Cómo usar los cupones en Mercado Libre

Utilizar los cupones en Mercado Libre es un proceso sencillo. Solo necesitas copiar el código promocional y aplicarlo al momento de pagar. En algunos casos, los descuentos se activan automáticamente al acceder desde la sección de promociones oficiales.

Es fundamental recordar que los cupones suelen tener restricciones y vigencias limitadas, que pueden incluir un monto mínimo de compra o limitaciones a ciertas categorías. A su vez, Mercado Libre también lanza campañas de descuentos masivos, especialmente en electrodomésticos y moda, que se suman a los cupones.