Guía Rápida para Calcular tus Días de Vacaciones

¿Empezaste a trabajar hace poco? Descubre cuánto tiempo de vacaciones te corresponde

El inicio de un nuevo trabajo trae consigo numerosas preguntas, y una de las más comunes es: ¿tendré días de vacaciones si recién comencé? La respuesta es afirmativa. La Ley de Contrato de Trabajo en Argentina respalda tu derecho a descansar, incluso si aún no cumples seis meses de antigüedad.

Vacaciones durante los primeros meses: lo que debes saber

La normativa establece un esquema especial para aquellos que aún no han cumplido seis meses de trabajo, garantizando una remuneración proporcional por descanso. En Argentina, todos los empleados tienen derecho a vacaciones pagas anualmente, pero los días varían según los meses de antigüedad.

Para quienes llevan menos de seis meses en la misma empresa, la cantidad de días de vacaciones se ajusta de acuerdo a las semanas trabajadas de la siguiente manera:

Determinando tus días de vacaciones

Los primeros meses de empleo se traducen en días de licencia proporcional según la duración de tu trabajo. Aquí te mostramos cómo se calcula:

Tu derecho a vacaciones se desglosa así:

4 a 7 semanas trabajadas: 1 día de vacaciones.

1 día de vacaciones. 8 a 11 semanas: 2 días corridos.

2 días corridos. 12 a 15 semanas: 3 días corridos.

3 días corridos. 16 a 19 semanas: 4 días corridos.

4 días corridos. 20 semanas o más: 5 días corridos.

La ley equilibra la distribución del tiempo de descanso, indicando que por cada 20 días trabajados, corresponde un día de licencia, lo que coincide con el marco legal mencionado anteriormente.

Fraccionando tus días de vacaciones

Si has comenzado recientemente, puedes solicitar fraccionar tus días de licencia y utilizarlos en diferentes momentos del año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la empresa debe ofrecerte un periodo continuo de descanso que represente al menos dos tercios del total de días a los que tienes derecho.

Así que, si has empezado un nuevo trabajo, no dudes en informarte sobre tus derechos. ¡Organiza tus días libres y disfruta de un merecido descanso!