Guía rápida para descargar tu comprobante de obra social en el sitio de ANSES

Cómo Obtener Tu Comprobante de Empadronamiento (CODEM) en ANSES: Todo lo que Necesitás Saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) facilita a los trabajadores y jubilados la obtención de su Comprobante de Empadronamiento (CODEM) de forma rápida y sencilla. Conocé los pasos para acceder a este documento esencial.

¿Qué es el CODEM y su Importancia?

El CODEM es un certificado que identifica la obra social correspondiente a cada individuo dentro del sistema de salud en Argentina. Administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), este documento es clave para trabajadores, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Algunos de los usos más comunes del CODEM incluyen:

Inscripción en clínicas y centros de salud.

Trámites administrativos laborales.

Presentación ante instituciones educativas o empleadores.

Verificación del estado de la obra social y actualización de datos familiares.

¿Quiénes Tienen Derecho a un CODEM?

Los trabajadores en relación de dependencia pueden acceder a la cobertura de salud tanto para ellos como para su grupo familiar, que incluye:

Cónyuge o pareja conviviente.

Hijos solteros menores de 21 años.

Hijos de hasta 25 años que estén estudiando.

Hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Proceso para Descargar el CODEM

Obtener el CODEM es totalmente gratuito y se realiza en línea. A continuación, los pasos a seguir:

Acceder al sitio oficial: anses.gob.ar/consultas/codem. Hacer clic en “Iniciar consulta”. Ingresar el DNI, CUIL y código de seguridad. Seleccionar “Consultar” para descargar el comprobante en PDF.

Este documento estará disponible al instante, facilitando así su uso inmediato.

Actualización de Datos del Grupo Familiar

Si necesitás modificar la información de tu obra social o agregar miembros a tu grupo familiar, podés hacerlo a través de la Atención Virtual de ANSES o presentarte en forma presencial con turno previo. Para ello, es necesario contar con:

DNI del titular.

Documentación que acredite la relación (partida de nacimiento, certificado de convivencia, etc.).

Certificado de discapacidad, si aplica.

La actualización de datos suele reflejarse de inmediato, permitiendo verificarlo mediante una nueva descarga del CODEM.

Supervisión de Obras Sociales

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es la entidad encargada de supervisar y garantizar la calidad de las prestaciones ofrecidas por las obras sociales. También administra el Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece los requisitos mínimos de cobertura que deben ofrecer las obras sociales.

¿Qué Hacer si hay Errores en el Código o en los Datos?

Si descubrís información incorrecta en tu CODEM, como una obra social equivocada o datos desactualizados, ANSES recomienda:

Actualizar via Atención Virtual.

Consultar directamente con la obra social.

Visitar una oficina de ANSES con turno para asistencia.

La SSS puede intervenir para corregir cualquier discrepancia en el padrón.