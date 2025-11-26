Guía Rápida: Verificación Técnica Vehicular en CABA – Requisitos, Pasos, Precios y Novedades

La Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTVO) es un requisito fundamental para todos los vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este control asegura que los autos circulen en condiciones seguras y sostenibles.

La VTVO es un trámite crucial para garantizar la seguridad vial en Argentina. Su función principal es certificar que los vehículos cumplan con las normas de seguridad y emisión de contaminantes, con el objetivo de disminuir los accidentes por fallas mecánicas.

Requisitos para realizar la VTVO

Para llevar a cabo el trámite, los conductores deben cumplir con ciertos requisitos:

DNI vigente: Debe tener el domicilio en CABA.

Debe tener el domicilio en CABA. Licencia de conducir y seguro al día: Son necesarios para validar la legalidad del vehículo.

Son necesarios para validar la legalidad del vehículo. Constancia de pago: Se requiere la reserva del turno para la verificación.

Se requiere la reserva del turno para la verificación. Cédula verde o azul: En caso de que asista un tercero.

En caso de que asista un tercero. Título de propiedad: Documento que respalda la tenencia del vehículo.

Además, es importante asegurarse de que el vehículo cuente con un matafuego vigente, balizas en funcionamiento, un botiquín de emergencia y que todos los cinturones de seguridad estén abrochados al momento de la verificación.

Pasos para completar la VTVO

El proceso para asegurar la verificación técnica de tu vehículo se compone de los siguientes pasos:

Reservar el turno: Accede al sistema online para asignar tu turno, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento para realizar la VTVO.

Accede al sistema online para asignar tu turno, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento para realizar la VTVO. Completar el formulario: Deberás ingresar los datos del vehículo y elegir el método de trámite (online o presencial).

Deberás ingresar los datos del vehículo y elegir el método de trámite (online o presencial). Seleccionar la planta y el horario: Escoge una de las siete plantas disponibles. Recuerda que una vez seleccionada, no podrás modificarla.

Escoge una de las siete plantas disponibles. Recuerda que una vez seleccionada, no podrás modificarla. Realizar el pago: Abona la reserva a través de diferentes métodos, como Pago Fácil o Mercado Pago.

Nuevas normativas para la VTV

Con las actualizaciones recientes, es indispensable tener en cuenta el kilometraje y el mes de patentamiento del vehículo para programar la inspección correspondiente.

Exención de pago

Las personas jubiladas, pensionadas o mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos jubilatorios, así como personas con discapacidad, están exentas del pago de la verificación. Para obtener esta exoneración, se deberá presentar una serie de documentos, incluyendo la cédula verde, el título del vehículo y comprobantes de ingresos, entre otros.

Costos del trámite

Los precios establecidos para la VTVO son:

Vehículos: $63.453,61

Motovehículos: $23.858,78