Gurú de la City comparte sus apuestas en acciones y bonos para diciembre de 2025

El mercado financiero argentino está experimentando una transformación significativa en la liquidez, impulsada por la reducción de encajes y la disminución de la tasa de interés. Este panorama abre nuevas oportunidades para inversores y el Estado en el manejo de su deuda.

La reciente modificación en las regulaciones de los fondos comunes de inversión permitirá que estas entidades mantengan un máximo del 10% en cauciones. Este cambio liberará capital que se podrá destinar a alternativas de inversión más atractivas, como los depósitos a plazo fijo o instrumentos de renta fija en pesos. Este movimiento estratégico será vital para ayudar al Gobierno a hacer frente a los próximos vencimientos de la deuda.

Desafíos y Oportunidades en el Horizonte de la Deuda

Durante el próximo trimestre, el Estado deberá afrontar pagos significativos en deuda: $13,2 billones en diciembre, $15,8 billones en enero, $12,4 billones en febrero y $10,3 billones en marzo. Para manejar esta carga, sería ideal renovar deudas con plazos superiores a 120 días, permitiendo así una mejor planificación en la curva de rendimientos y reduciendo la presión de futuras renovaciones.

Perspectivas de Tasas a la Baja

Con la tendencia a la baja de las tasas de interés, se prevé que la inflación también continúe su descenso. El contexto favorable sugiere un escenario donde la tasa de cambio podría estabilizarse, situándose por debajo de la inflación.

Dólar y Mercado de Acciones: Una Mirada al Futuro

Al finalizar octubre de 2025, la inflación anual se situaba en 31,3% y la devaluación en 40,1%, lo que resulta en una deflación en dólares del 6,3%. Con estas cifras, se anticipa una tendencia bajista en el dólar. Actualmente, el dólar mayorista se encuentra en $1.451,5, y el techo de la banda en torno a $1.510. Con el ingreso de obligaciones negociables por alrededor de u$s4.200 millones desde el exterior, se espera un alivio en la presión cambiaria.

La Dolarización Preeleccionaria y sus Efectos

La fuerte dolarización observada antes de las elecciones probablemente incrementará la oferta de dólares. Diciembre, con su alta demanda de pesos debido a los aguinaldos, favorecerá aún más la oferta de la moneda estadounidense.

Inversiones Recomendadas para Diciembre 2025

En el ámbito de los bonos soberanos en dólares, el bono AL41 se presenta como una opción atractiva debido a su extenso plazo. En cuanto a los bonos en pesos, se recomienda prudencia, ya que los Boncap están cotizando por encima de su valor técnico, siendo preferibles aquellos con plazos más cortos y tasas fijas atractivas.

Por el lado de las acciones, se observa un estancamiento momentáneo en empresas petroleras como Vista, Pampa e YPF. Sin embargo, los títulos relacionados con energía y gas están ganando relevancia. A su vez, Mercado Libre destaca por sus resultados positivos en el tercer trimestre, convirtiéndose en un referente en este entorno desafiante.

Expectativas de Mercado y Riesgo País

Se espera que el riesgo país baje por debajo de los 500 puntos, impulsado en parte por la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría disminuir sus tasas a entre 3,50% y 3,75% anual.

Con un panorama alcista en acciones y un mercado de instrumentos financieros en pesos poco atractivo, los operadores están optando por tasas de caución más favorables. La desinflación de posiciones en el mercado de dólar futuro también sugiere un clima más calmado, ofreciendo así posibilidades de ganancias en moneda fuerte en el mercado de capitales.