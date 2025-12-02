Gustavo González: «A solo 21 meses de las próximas elecciones, los partidos políticos ya están en acción»

En un contexto político que anticipa los desafíos electorales de 2027, los movimientos de los partidos ya se hacen sentir, incluso antes de que los nuevos legisladores asuman oficialmente sus cargos.

Inicios de Campaña y Dinámicas Internas

Durante una entrevista en Canal E, el politólogo Gustavo Damián González destacó el apremio en el ambiente político: “Aún no han jurado, pero los partidos ya cuentan con 21 meses para la próxima elección”. A pesar de que los nuevos diputados tomarán posesión el 10 de diciembre, los movimientos ya están en marcha, impulsados por figuras como Javier Milei y Axel Kicillof.

El Futuro de Javier Milei

El consenso dentro del oficialismo es claro. González subraya que no hay dudas sobre la reelección de Milei: “El apoyo es unánime y Carina Milei ha confirmado lo que era un secreto a voces”. Por otro lado, el panorama se complica para el peronismo.

Tensiones en el Peronismo

El analista menciona que la declaración de Mario Seco, “nuestro candidato es Kicillof”, no fue bien recibida por Cristina Fernández ni La Cámpora. La situación se agrava con la debilitación del gobernador bonaerense, quien termina con una baja de popularidad tras las últimas elecciones.

Negociaciones en el Congreso: Claves para el Futuro

González también abordó la dinámica en el Congreso, señalando que, aunque el 10 de diciembre se formalizan las juras, el trabajo previo de negociaciones es crucial: “Se discuten comisiones, presidencias y distribución de oficinas, lo cual determina el peso real de cada legislador”. Este año, la entrada de nuevos libertarios y la salida de radicales cambiarán el equilibrio en ambas cámaras.

Agenda del Ejecutivo y Posibilidades de Acuerdo

El analista sugiere que hay espacio para negociaciones: “Con un ambiente más propicio en Diputados, el Gobierno Nacional podría alcanzar consensos, aunque la situación es más complicada en el Senado”. La habilidad de Vigo Santilli para comunicarse con gobernadores peronistas será un elemento clave, ya que estos buscan garantizar presupuesto para sus provincias.

Desafíos en Reformas y Otras Negociaciones

En cuanto a las reformas del Consejo de Mayo, González es cauteloso: “Habrá reformas laborales y tributarias, pero no necesariamente en las condiciones óptimas que espera el Gobierno”. La experiencia pasada con la Ley de Bases, que se prolongó durante seis meses y sufrió recortes significativos, sugiere que el camino será complicado, especialmente debido a la resistencia de la CGT y otros sectores del peronismo.

Perspectivas de Cargos Estratégicos

Finalmente, anticipa que las negociaciones también involucrarán posiciones influyentes: “La conformación de la Corte Suprema, el defensor del pueblo y más de 200 cargos judiciales estarán en juego”.