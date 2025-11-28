Gustavo Valdés anuncia la visita de Diego Santilli a Corrientes para resolver el Presupuesto 2026

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció la llegada del ministro del Interior, Diego Santilli, prevista para el próximo martes. Esta visita busca reactivar el diálogo entre la provincia y el Gobierno nacional tras las recientes elecciones.

Valdés confirmó la expectativa de recibir a Santilli, destacando que en la reunión se abordarán temas cruciales para el futuro de Corrientes y la relación con el desarrollo de Argentina.

El Enfoque en el Presupuesto Nacional

Uno de los objetivos primordiales de Santilli en su visita será facilitar la negociación relacionada con el Presupuesto Nacional 2026. El Gobierno busca un entendimiento con los gobernadores para que el proyecto obtenga la media sanción en la Cámara de Diputados en diciembre, antes de ser tratado en el Senado el próximo año.

La representación correntina en el Congreso juega un papel crítico, con siete diputados y tres senadores que pueden influir en la votación.

Escenarios de Votación en Diputados

El oficialismo cuenta con apoyos seguros, incluyendo a Lisandro Almirón de Libertad Avanza y Federico Tournier, reciente incorporación al bloque. A partir del 10 de diciembre, Virginia Gallardo también se sumará al apoyo.

Un acuerdo entre Santilli y Valdés podría asegurar el respaldo del voto de Diógenes González, vital para la aprobación. Sin embargo, se anticipa que los diputados del PJ, como Nancy Sand, Christian Zulli y Raúl Hadad, se opongan al proyecto.

Senado: El Rol de Valdés en la Negociación

En la Cámara Alta, los tres senadores de Corrientes, Carlos Espínola, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, son aliados directos de Valdés. Esto resalta la importancia de fortalecer las relaciones entre el gobernador y el Gobierno nacional.

Plan del Gobierno: Actividad Legislativa Continua

Para garantizar que las reformas no se detengan, el Gobierno nacional planea que el Congreso opere durante el verano sin receso formal, convocando a sesiones extraordinarias. Este enfoque tiene como objetivo mantener en marcha las negociaciones para aprobar las reformas esenciales propuestas por Javier Milei.